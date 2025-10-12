44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

|
[스포츠조선 이유나 기자] 가수 겸 배우 장나라가 국가대표급 동안의 비결을 공개했다.
12일 첫 방송한 tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'에 여자 MC로 처음 투입된 장나라는 성동일, 김희원과의 첫 만남에 선물을 준비했다.
장나라는 "영양제는 제가 평소에 진짜 먹는 것"이라며 "노화 방지에 좋은 항산화 영양제"라고 소개했다.
그녀는 "평소에 제가 진짜 먹는 것"이라며 PPL이 아님을 강조했다.
성동일은 "나는 애 셋 키우는 중년이라 노화방지 영양제가 필요하다"며 준비한 선물을 고맙게 받았다.
이날 장나라는 MC로 투입된 소감에 대해 "이 프로그램이 캠핑이자 방송이자 생활이기도 하고 혼돈의 카오스"라며 "이걸 생각하면 피가 쏴아악 내려가는 느낌인데 재미있을 것 같기도 한다"고 떨리는 마음을 전했다.
장나라는 "저희 신랑도 너에게 잘 맞을것 같다고 했다"며 "퇴근할 때 잇몸만개해서 들어왔다 너 출세했다고"라고 웃었다.
하지만 "저에게는 톰소여의 모험급이다"라면서도 첫 녹화 현장에서 찍은 셀카를 남편에게 전송하는 스윗함을 보여줬다.
성동일은 "너 결혼했잖아. 신랑도 촬영감독이잖아, 넘어갔네 촬영감독에게.."라고 웃었다.
장나라는 "이번 프로그램을 위해 트레일러 면허를 땄다"며 "남편이 트레일러 면허 따면 멋있을것 같다고 해 너무 설득되서 공부했다. 한번 떨어지고 화나서 다시 도전해서 붙었다"고 웃었다.
앞서 장나라는 SBS '미우새'에 출연해 동안 비결에 대해 영양제라고 언급하며 "오메가3, 코엔자임Q10, 콜라겐, 칼슘+마그네슘, 비오틴+맥주 효모를 꾸준히 먹고 있다"고 밝힌 바 있다.
