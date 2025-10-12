윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우…

윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우새)

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 윤민수가 전 아내 김민지 씨와 동거 중 이혼하는 모습을 최초 공개했다.

12일 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 윤민수의 전 아내 김민지 씨가 처음으로 모습을 드러냈다.

윤민수는 "서류상 이혼이 됐지만 아내와 동거 중"이라며 "2주 후 내가 먼저 이사를 나가면 아내와 동거는 정리된다"고 말했다.

이날 윤민수와 김민지 씨는 스티커 색으로 서로의 짐을 미리 나눴다.


김민지 씨는 쇼파를 놔두고 가라면서 윤민수에게 새 쇼파를 선물하겠다고 했다. 이를 보던 신동엽은 "완전 할리웃이다"라며 화기애애한 이혼 부부의 모습에 웃음을 터뜨렸다.

스페셜 게스트로 출연한 조우진도 "이런 이혼 모습은 처음본다"고 거들었다. 하지만 이혼 경험자 서장훈은 "방송에서 보니까 굉장히 희귀한 장면인데 현실에서 많이 있다. 특별한 일이 아니다. 저런 상황들이 주변에 많다"고 했다.


조우진은 "사실 민수씨 모습을 보면서 어머님 표정을 봤는데 보실수 있으실까 싶다"며 걱정했다.

이에 윤민수 엄마는 한숨을 쉬면서 "그냥 저래 살면 좋잖아"라며 이혼 후에도 여전히 다정한 부부의 모습을 보며 착잡함을 드러냈다.


서장훈은 "너무나 마음이 아프고 둘이 다시 회복하고 살았으면 하는 마음이 있으셔서 그럴 것"이라고 위로했다.


온 집안에 분홍색과 파란색 스티커가 난무한 가운데 윤민수는 "부도 맞은 집 같다"고 헛웃음을 지었다.

사이좋게 짐을 나누던 두 사람은 한 물건 앞에서 티격태격했다. 바로 윤후의 어린 시절 사진 액자 때문인 것.

두 사람은 "서로 가져가겠다"고 아웅다웅하다가 결국 아내가 윤민수에게 양보했다.


마지막으로 결혼 방명록과 결혼사진을 본 두 사람은 고민에 빠졌다. 또 두 사람의 사랑하는 아들 물건이 하나씩 나올 때마다 추억을 나누는 이혼 부부였다.

윤민수 모친은 결국 고개를 돌리며 "보기 불편하다"며 아들 부부의 헤어짐을 안타까워했다.

한편, 윤민수는 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후 군을 두고 있으며, 지난해 이혼 소식을 전한 바 있다. 이혼 후에도 집 매매 문제로 전처와 한 집에 머물고 있다는 사실이 알려지며 화제를 모았다.

lyn@sportschosun.com



