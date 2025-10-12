'비인두암 극복' 김우빈 "통증, 기억조차 안나…레벨 너무 높았다"+'평…

'비인두암 극복' 김우빈 "통증, 기억조차 안나…레벨 너무 높았다"+'평생 은인' 최동훈 감독(요정재형)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김우빈이 오랜만에 자신의 비인두암 투병기를 솔직히 고백하며, 그 시간을 "인생이 준 선물"이라고 회상했다.

김우빈은 12일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'의 '이 영상은 근래 텐션이 가장 높은 우빈이를 포함하고 있습니다'라는 제목의 영상에 등장했다.

이날 깔끔한 수트 차림으로 등장한 김우빈은 시작부터 "오늘 녹화 무섭다"며 너스레를 떨었다. 이어 스태프 중 한 명이 어린 시절 자신과 같은 아파트에 살았던 이였다는 사실을 알고 놀라워하며 웃음을 터뜨리기도 했다.

그는 극도로 내향적인 성격이었지만 모델학과에 진학한 후 모델로, 그리고 배우로 빠르게 성장했다. "3시간 자면 2시간 운동했다"는 시절을 회상한 그는 정재형의 질문에 "이제는 3시간을 풀로 잔다. 투병 이후 몸 관리에 대한 인식이 완전히 달라졌다"고 말했다.

김우빈은 2017년, 한창 인기 정점에서 비인두암 진단을 받았다. 그는 "당시 하기로 했던 작품들이 있었는데, 최동훈 감독님의 영화 '도청'에 캐스팅된 지 한 달 만에 아픈 걸 알게 됐다"며 "그런데 배우만 교체된 게 아니라, 감독님이 아예 프로젝트를 접으셨더라. 나중에 '우빈이가 알면 얼마나 슬프겠냐'고 하셨다는 말을 듣고 울컥했다"고 전했다.

시간이 흘러 그는 최 감독의 작품 '외계+인'으로 복귀하며 "그때 멈춰진 인연이 결국 좋은 모습으로 다시 이어졌다"고 전했다.


투병 당시의 고통에 대해 묻자 김우빈은 "통증이 기억이 안 난다. 레벨이 너무 높아서"라며 "그 고통은 내게 남지 않다. 대신 내가 남을 사랑하는 법, 남이 나를 사랑하는 걸 얼마나 당연하게 여겼는지 깨달았다. 지금은 내 마음이 너무 좋다"고 설명했다.

또 그는 "아팠던 시간들이 내게 좋은 선물을 줬다. 이제는 몸에 안 좋은 건 하지 않으려 한다"며 "당시 하늘이 준 휴가라고 생각했다. 그때의 시간은 내 인생에 꼭 필요했던 시간이었다. 이제는 모든 것이 감사하다"고 웃었다.

한편 비인두암은 코의 뒤쪽과 목 윗부분인 '비인두'에서 발생하는 악성 종양으로, 초기 증상이 감기나 중이염과 비슷해 발견이 늦어지기 쉽다. 조기 발견 시 완치율은 90% 이상이지만, 진단이 늦어질 경우 생존율이 급격히 떨어진다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

