윤민수·전 아내 동거, '누군 할리우드st.라지만'…윤민수母 "그냥 저래…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 윤민수와 전 아내 김민지 씨가 이혼 후 동거 중인 현실적인 부부의 마지막 정리 과정을 공개했다.

12일 방송한 SBS '미운 우리 새끼'에는 이혼하고 동거하고 있는 이 부부의 마지막 모습이 등장했다. 하지만 방송을 관통한 진짜 주인공은, 그 모습을 조용히 지켜보던 윤민수의 어머니였다.

화면 속 두 사람은 이혼 후에도 여전히 함께 살며 이사 2주를 앞두고 각자의 짐을 정리하고 있었다. "후 엄마!"라 부르는 윤민수의 목소리에, 잠시 뒤 방문을 열고 등장한 전 아내 김민지 씨. 그 자연스러운 장면에 스튜디오가 술렁였다.

신동엽은 "진짜 나오시는 거예요? 완전 할리우드급이다"라며 놀랐고, 서장훈은 "국내 최초 아니냐"고 감탄했다. 그 순간, 화면 한쪽에서 윤민수의 어머니는 입술을 꽉 깨문 채 모니터를 바라봤다. 그리고 짧게 내뱉은 한마디. "그냥 저래 살면 좋잖아…"


그 말엔 아들을 걱정하는 마음, 그리고 한때 며느리였던 김민지를 향한 그리움이 고스란히 묻어 있었다.

윤민수와 김민지는 짐 정리를 위해 빨간색과 파란색 스티커를 붙이며 물건을 나눴다. 윤민수는 "이건 네가 써, 난 다시 사면 돼"라며 웃었고, 김민지 씨는 "소파는 두고 가, 내가 새 거 사줄게"라고 답했다. 두 사람의 대화는 마치 오래된 부부의 일상처럼 평온하면서도 묘하게 낯설었다. 신동엽은 "할리우드급이다"라며 놀랐지만, 조우진은 "이혼 부부지만 서로의 행복을 존중하는 모습 같다"고 말했다. 서장훈은 "방송에선 낯설지만 현실에선 의외로 많다"고 덧붙였다.


그러나 화면을 바라보는 어머니의 표정은 그저 복잡하고 먹먹했다. 그녀의 눈에는 여전히 '부부이자 가족'으로 남은 두 사람의 모습이 안타깝게 비쳤다.

온 집안에 빨간·파란 스티커가 가득하자 윤민수는 "부도 맞은 집 같다"며 웃었지만, 그 속에는 쓸쓸함이 묻어났다. 두 사람은 아들 윤후의 어린 시절 사진을 두고 "내가 가져갈게", "아니야, 내가" 하며 잠시 티격태격하다 결국 김민지 씨가 양보했다. 결혼식 사진과 방명록을 마주한 순간, 두 사람 모두 말이 없어졌다. 그 장면을 지켜보던 윤민수의 어머니는 고개를 숙이며 눈시울을 붉혔다. 서장훈은 "어머님 마음이 아프실 거다. 두 사람이 다시 회복하길 바라는 마음이 있으신 것"이라며 위로했고 어머니는 조용히 고개를 끄덕였다.

이혼 후에도 한 집에서 머물며 아들의 짐을 나누던 부부, 그리고 그 모습을 묵묵히 지켜보는 어머니. 누군가에게는 '쿨한 관계'처럼 보였지만, 그 안에는 여전히 가족의 온도가 남아 있었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

