본업 로코 제대로 말아왔네…‘우주메리미’ 최우식, 여심 저격 시작[SC줌…

[스포츠조선 조민정 기자] 최우식이 로맨틱 코미디의 정석을 다시 한번 증명했다. 사랑스럽고 현실감 넘치는 캐릭터로 여심을 강타하며 안방극장을 들썩이게 했다.
1·2회 방송에서 최우식은 상황에 따라 자연스럽게 웃음과 감정을 오가는 생활 밀착형 코믹 연기로 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 길 한복판에서의 해프닝, 병원에서의 따뜻한 배려, 경품 사수를 위한 좌충우돌 에피소드 등 디테일한 연기를 통해 김우주의 첫 서사를 완성했다.
특히 대사 템포와 표정 타이밍, 정소민과의 호흡을 완벽히 조율해 '생활 연기의 정석' '감성 코믹의 교본'이라는 반응을 이끌어냈다. 단순한 웃음 포인트를 넘어 상황 속 인간미를 놓치지 않는 캐릭터의 입체감이 돋보였다. 방송 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "최우식 코믹 연기 미쳤다", "정소민과 케미 역대급", "김우주 캐릭터 완전 사랑스럽다", "로코는 역시 최우식" 등의 반응이 줄을 이었다.
한편, SBS 금토드라마 '우주메리미'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com