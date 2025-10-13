윤민수, 전처와 ‘위장 이혼설’ 해명…"美 윤후 졸업식도 같이 간다" (미우새)

기사입력 2025-10-13 06:10


[스포츠조선 이유나 기자] 가수 윤민수와 전 아내 김민지가 위장 이혼설에 입을 열었다.

12일 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 윤민수의 전 아내 김민지 씨가 처음으로 모습을 드러내 마지막 물건 분할에 나섰다.

서로의 물건을 나눈 두 사람은 다정하게 밥을 먹고 최근 불거진 위장 이혼설에 대해 입을 열었다.

윤민수는 "우리가 이혼 후에 같이 가족 여행을 간 것 때문에 말이 나왔다"고 언급하자 김민지 씨는 "그게 나도 신경쓰였다"고 답했다.

윤민수는 "그게 우린 자연스러웠으니까, 너는 너대로 놀았는데"라고 감쌌다. 김민지 씨는 "난 그런건 아니었는데 일본 가족여행을 너무 가족 같이 올려서"라며 말을 흐렸다.

세 사람의 똑같은 핸드폰 전화번호 뒷자리에 대해서도 의견을 나눴다.

윤민수는 "난 절대 못바꾼다"고 비지니스적으로도 필요하다고 했다. 김민지 씨는 "나는 바꿀 수 있다"며 "만약 나중에 누군가 이게 불편하다고 생각할수 있지 않겠냐"라고 웃었다. 이혼한 남편의 훗날 사랑을 배려한 말이었다.

윤민수는 "사실 난 서류 정리할때까지만 해도 이혼이 실감이 안났다. 이제 짐을 나눠 정리하니까 실감이 난다"고 착잡해했다.


김민지 씨는 "나는 윤후 아빠보단 더 실감이 났다. 혼자여서 좋은거 없는데 그건 좋더라. 누군가를 기다리지 않아도 된다는거. 집에 있으면 누군가를 기다려야 하는데 기다린다는게 나한텐 너무 힘들었나봐. 그걸 안해도 되니까 지금 되게 자유롭다"고 이혼 후 홀가분해진 마음을 드러냈다.

윤민수는 "큰 집에 살고 밖에서 돈 잘 벌어오고 하면 그게 행복인줄 알았다"며 "그걸 다 해보니까 이게 아니었구나를 느꼈다. 가족이 모여있는게 행복이라는걸 느꼈다"고 후회했다.

김민지 씨는 "나는 션처럼 해줄줄 알고 결혼했는데"라고 웃으며 "윤후 아빠 연애할때 내가 헤어지자고 하고 화내니까 내 가방 가지고 화장실 들어가서 몇시간이나 오래 안나왔잖아. 그때 나를 좋아한다는 표현을 해준다고 느꼈다. 연애할 때가 다 였네"라고 회상했다.

윤민수는 "내가 밀당 잘한다"고 웃었고 김민지 씨는 "그러니까 결혼 했겠지"라고 웃었다.

두 사람은 "오히려 이혼하니까 친구처럼 대하는게 편해졌다. 편안한게 물어볼수 있고"라며 "일단 화가 안나지 않나. 그때는 나를 조금만 공격적으로 하는것처럼 느껴져도 방어기제가 발휘되고 말투때문에 싸우게 되고 똑같은 반복이었다"고 이혼 과정이 힘들었음을 털어놨다.

김민지 씨는 "윤후 졸업할 때도 미국 같이 갈 것"이라며 "당신이 잘 됐으면 좋겠고, 축하할 일이 있으면 축하할 것"이라고 아들의 일과 좋은 일에 이혼 후에도 함께 하겠다는 마음을 전했다.

한편, 윤민수는 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후 군을 두고 있으며, 지난해 이혼 소식을 전한 바 있다. 이혼 후에도 집 매매 문제로 전처와 한 집에 머물고 있다는 사실이 알려지며 화제를 모았다.

lyn@sportschosun.com



