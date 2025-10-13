윤민수 전처, 이혼사유 입 열었다 "션처럼 해줄줄, 기다리는 것 힘들어"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-13 05:57


윤민수 전처, 이혼사유 입 열었다 "션처럼 해줄줄, 기다리는 것 힘들어"…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 윤민수와 전처 김민지가 이혼 사유를 밝혔다.

12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 윤민수와 김민지가 동거 생활을 정리하는 모습이 그려졌다. 윤민수와 김민지는 각자의 짐에 스티커를 붙이며 살림살이를 나눴다. 두 사람은 아들 후의 어린 시절 사진을 서로 갖겠다고 티격태격하고, 결혼사진을 버려야할지 고민하며 시간을 보냈다.

김민지는 "이 집 떠나 다른 곳으로 갈까 생각 중"이라고 했고, 윤민수는 "내가 후한테 물어봤다. 그냥 살아라. 대출 다 갚고 온전히 우리 집으로 구한 거지 않나. 난 이집에 의미가 있지만 알아서 하라"고 전했다.

이후 윤민수와 김민지는 볶음밥과 라면으로 식사를 했다. 입맛도 취향도 전혀 달랐다는 두 사람은 같은 집에 살면서도 오랜만에 함께 식사를 하며 아쉬움을 나눴다.

윤민수는 "얼마 만에 둘이 밥 먹는거냐. 이혼서류 정리하고 감자탕 먹은 게 마지막이다. 집에서 둘이 먹는 건 10년은 된 것 같다"고 했고, 김민지도 "이 식탁에 둘이 앉은 것도 처음이다. 우린 싸울 때만 여기에 앉았다"고 동감했다.


윤민수 전처, 이혼사유 입 열었다 "션처럼 해줄줄, 기다리는 것 힘들어"…
이들은 이혼 파티까지 계획했다. 김민지는 "혼자라 좋은 건 없는데 누구를 기다리지 않아도 된다는 게 좋다. 집에 있으면 누군가를 기다려야 한다는 게 너무 힘들었다. 그걸 안해도 되니까 자유롭다"고 고백했다.

윤민수는 "대부분 남자들이 큰집에 살고 돈 잘 벌어오면 그게 행복이라 생각할 거다. 그걸 다 해보니까 그게 아니란 걸 느꼈다. 가족이 모여있는 게 행복이었다. 지금 생각해보면 많이 미안하다. 잘 살았으면 좋겠다"고 털어놨다.

김민지는 "나는 션처럼 해줄 줄 알고 결혼했는데 연애할 때가 다였다. 우리 20년 같이 살았다. 어디서 뭘하든 응원하겠다. 잘 됐으면 좋겠다"고 화답했다.



윤민수와 김민지는 2006년 6월 결혼, 같은해 11월 윤후 군을 품에 안았다. 이들 가족은 MBC '아빠! 어디가?'를 통해 큰 사랑을 받았다. 그러나 윤민수와 김민지는 지난해 5월 이혼했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·신동엽·태양, "하루에 천만원 번다" 배재훈 셰프 미친 손맛에 반했다

2.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

3.

송혜교, 2년간 꽁꽁 숨기더니…‘다 이루어질지니’ 비하인드샷 직접 공개

4.

김우빈 "비인두암 고통, 상상 초월…통증도 기억 안나" (요정재형)

5.

송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·신동엽·태양, "하루에 천만원 번다" 배재훈 셰프 미친 손맛에 반했다

2.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

3.

송혜교, 2년간 꽁꽁 숨기더니…‘다 이루어질지니’ 비하인드샷 직접 공개

4.

김우빈 "비인두암 고통, 상상 초월…통증도 기억 안나" (요정재형)

5.

송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"

스포츠 많이본뉴스
1.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

2.

가을야구 탈락보다 더 충격...대표팀에 롯데의 자랑 '윤나고황' 자리 없다, 이게 냉혹한 현실이다

3.

한화 PO 준비, 그런데 롯데 팬들 가슴이 뛴다?…퓨처스 홈런왕 대포 터졌다

4.

정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석 테이블세터'

5.

브라질에 탈탈털린 스리백, 플랜A 위해 해결해야 할 세가지 '윙백-중원-구성'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.