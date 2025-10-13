윤민수-전처, 위장이혼설 공식입장 "日 가족여행 각자 놀아, 이혼 실감나…

백지은 기자
기사입력 2025-10-13 06:29
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”
송혜교, 2년간 꽁꽁 숨기더니…‘다 이루어질지니’ 비하인드샷 직접 공개
송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"
"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반박 "다 거짓"
윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우새)
한화 PO 준비, 그런데 롯데 팬들 가슴이 뛴다?…퓨처스 홈런왕 대포 터졌다
정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석 테이블세터'
1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]
[KBL 리뷰] 서울 삼성, 정관장에 진땀승 5할 승률 복귀…80-83으로 패한 정관장, 단독1위 도약 실패
'선두' 잡는 '천적' 또 통했다! 성남, 올 시즌 인천 상대 '유일 무패' 기록 유지...'베니시오 퇴장' 열세에도 2-2 무승부[K리그2 현장리뷰]