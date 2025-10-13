윤민수-전처, 위장이혼설 공식입장 "日 가족여행 각자 놀아, 이혼 실감나"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-13 06:29


윤민수-전처, 위장이혼설 공식입장 "日 가족여행 각자 놀아, 이혼 실감나…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 윤민수와 전처 김민지가 위장이혼설에 대한 입장을 밝혔다.

12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 윤민수와 김민지가 이혼 후 동거 생활 청산에 나서는 모습이 그려졌다. 두 사람은 각자의 짐에 스티커를 붙이며 살림 분할에 나섰고, 마주 앉아 밥도 먹었다.

윤민수는 "(사람들이) 위장이혼이라고 한다. 윤후랑 일본 여행 간 걸 오해하더라. 위장이혼처럼 보인 거다. 이혼했는데 여행을 같이 가냐고 하더라"라며 김민지, 윤후와 함께 했던 일본 여행을 언급했다.

김민지는 "그거 때문에 신경 쓰인다. 내가 너무 가족여행처럼 사진을 올렸나. 나는 그게 자연스러웠다. 그런 자리도 아니었다"고 토로했다.


윤민수-전처, 위장이혼설 공식입장 "日 가족여행 각자 놀아, 이혼 실감나…
윤민수는 "너는 너대로 계속 놀고 그랬는데"라며 "솔직히 서류 정리할 때까지도 (이혼이) 실감 안 났다. 이사한다고 짐 정리 하니까 이제서야 실감난다"고 털어놨다.

윤민수와 김민지, 아들 윤후는 전화번호 뒷자리를 맞췄던 상황이다. 윤민수는 "전화번호 어떻게 할 거냐. 나는 못 바꿀 것 같다"고 했고, 김민지는 "후가 절대 번호 바꾸지 말라고 했다. 바꿀 거면 중간 번호 바꾸라고 하더라. 나중에 불편해 하는 사람 생기면 얘기하라"고 답했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

2.

송혜교, 2년간 꽁꽁 숨기더니…‘다 이루어질지니’ 비하인드샷 직접 공개

3.

송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"

4.

"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반박 "다 거짓"

5.

윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우새)

연예 많이본뉴스
1.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

2.

송혜교, 2년간 꽁꽁 숨기더니…‘다 이루어질지니’ 비하인드샷 직접 공개

3.

송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"

4.

"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반박 "다 거짓"

5.

윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 PO 준비, 그런데 롯데 팬들 가슴이 뛴다?…퓨처스 홈런왕 대포 터졌다

2.

정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석 테이블세터'

3.

1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]

4.

[KBL 리뷰] 서울 삼성, 정관장에 진땀승 5할 승률 복귀…80-83으로 패한 정관장, 단독1위 도약 실패

5.

'선두' 잡는 '천적' 또 통했다! 성남, 올 시즌 인천 상대 '유일 무패' 기록 유지...'베니시오 퇴장' 열세에도 2-2 무승부[K리그2 현장리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.