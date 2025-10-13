윤민수, 전처에 '이혼파티' 제안…母 "보기 불편" 고개 돌렸다[SC리뷰…

12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 2주 뒤 '진짜 이별'을 앞두고 살림살이를 정리하는 윤민수와 전처 김민지의 모습이 그려졌다. 이혼 후에도 한집에 살았던 두 사람은 마침내 따로살이를 결정하고 각자의 짐을 정리했다. 이후 두 사람은 식탁에 마주 앉아 볶음밥과 라면으로 간단한 식사를 함께 했다.
윤민수는 "집에서 단둘이 밥 먹는 건 10년 만"이라고 미안해했고, 김민지도 "우린 싸울 때만 이 식탁에 앉았다"고 공감했다. 패널들은 "이혼하고 저렇게 분위기 좋게 밥도 먹고 하는 건 힘들다"며 놀라워했다.
두 사람은 오히려 이혼 후 편안한 사이가 됐다고 했다. 싸울 일이 없다보니 진짜 친구처럼, 가족처럼 지낼 수 있게 됐다고. 윤민수는 "친한 지인들 불러서 밥은 먹자. 너랑 연락하고 나랑 연락하는 분들이 계시지 않나. 한번 시원하게 '여러분은 우리처럼 되지 마세요' 하고 시원하게 밥 먹자"고 제안했다. 이에 김민지는 "이혼파티? 나쁘지 않네. 둘이 겹치는 지인도 있으니까"라고 답해 눈길을 끌었다.
이 모습을 스튜디오에서 지켜보던 윤민수의 어머니는 "그냥 저러고 살면 안되나"라며 안타까워 했다. 그러다 결국 "보기 불편하다"며 고개를 돌렸다.