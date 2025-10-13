송가인, '자산 200억 애둘맘' 가짜뉴스에 "8년 무명 버텨 역삼동 전…

송가인, '자산 200억 애둘맘' 가짜뉴스에 "8년 무명 버텨 역삼동 전세"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-13 06:57


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 송가인이 자신을 둘러싼 루머에 직접 입을 열었다.

송가인은 12일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연, 자신의 고향인 전라남도 진도군 여행에 함께했다.

송가인은 중학교 2학년 때 판소리를 시작했으나 KBS1 '전국노래자랑'에서 1등을 한 것을 계기로 트로트로 전향했다. 그는 2019년 TV조선 '미스트롯'에서 우승을 차지하며 전성기를 열었고, 현재는 자타공인 '트로트 퀸'으로 군림하고 있다.

허영만은 송가인의 집이 어디인지를 물었고, 송가인은 "서울 강남구 역삼동에 살고 있다"며 "내 집이 아니라 전세로 살고 있다"고 답했다. 이에 허영만은 "그동안 집 여러 채 살 돈을 벌었을 거 아니냐"며 의아해했다. 그러자 송가인은 "사람들이 다 그렇게 생각한다. 유튜브 가짜뉴스를 보면 난 이미 건물을 산 사람이던데 그만큼 못 벌었다"고 털어놨다.


송가인의 인기에 편승해 영상 조회수를 늘리려는 사이버 렉카들은 최근 '송가인 결혼설' '송가인 자산 200억원설' '송가인 2000억원 계약설' 등 온갖 자극적인 루머를 만들어내 눈살을 찌푸리게 했다.

이에 대해 송가인은 "누구랑 결혼했다, 아기 둘 낳았다 별 소리가 많다. (가짜뉴스는) 하나도 보시면 안된다. 저 아직 결혼 안했다"고 못 박았다.

송가인은 힘들었던 무명 생활도 고백했다. 그는 "데뷔 후 7~8년은 힘들었다. 무명 생활이 길었다. 데뷔 초에는 한달 스케줄이 겨우 3개였다. 의상 살 돈이 없어서 인터넷에서 싸게 옷을 사고 혼자 다닐 때는 버스나 기차를 탔다. 대기실도 없어서 화장실에서 옷을 갈아입었다. 너무 힘들어서 그만 해야되나 하는 생각도 많이 했다. 몇번 포기할까 생각도 했는데 제가 잘할 수 있고 좋아하는 일이라 쉽게 마음이 변하지 않았다"고 회상했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

