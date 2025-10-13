임윤아 다음은 이준호..위기 직면한 '태풍상사' 6.8% 시청률↑ 탔다[…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사' 이준호의 질주가 시작됐다.
뿐만 아니었다. 한국항공에 최종 합격했던 미선의 동생 오미호(권한솔)는 전례 없는 채용 취소 통보를 받았고, 미선은 대학 진학의 꿈을 포기해야 했다. 태풍의 절친 왕남모(김민석)의 엄마 을녀(박성연)는 부지점장으로 근무했던 은행에서 대기 발령을 당했다. 책상까지 밀려나 차가운 복도에서 버텨야 했던 현실은 모두에게 힘들었던 시절을 보여줬다. 태풍상사 직원들 역시 미선, 고마진(이창훈), 차선택(김재화), 구명관(김송일), 배송중(이상진)을 제외하고는 사표를 내고 회사를 떠났다.
태풍은 아버지 짐을 정리하러 태풍상사를 찾아갔다. 오랜 세월의 때가 묻은 사무실에는 아버지가 지난 26년간 쌓아온 흔적이 고스란히 남아 있었다. 사무실에 있는 모든 장부와 일지가 치열했던 그의 인생을 증명했다. 그때, 삽다리물류 최사장이 또다시 들이닥쳐 미수금을 이유로 연대보증을 요구하며 후임 대표 등판을 압박했다. 이를 두고만 볼 수 없었던 태풍은 자신이 책임을 지겠다 나섰다. 자격을 요구하는 최사장에게는 "오늘부터 직원"라며, 미선이 건넨 입사 서류까지 작성했다.
|
그렇게 태풍은 미선에게 "일 좀 배우고 싶다"는 도움을 청했다. '태풍상사의 진짜 직원'이 되고 싶다는 의지였다. 미선은 그런 그에게 "태풍이 잘 해낼거야. 부탁한다"고 자신의 손을 간절히 붙잡고 남긴 사장님의 마지막 유언을 전했다. 그리고 '사원 강태풍'의 명함도 만들었다. 태풍은 장례식장에서도 참았던 눈물을 왈칵 쏟으며, 아버지의 뜻을 다시금 되새겼다.
이튿날, 태풍은 완전히 달라진 모습으로 회사에 출근했다. 화려했던 스타일과 헤어 브릿지를 모두 지우고, 회사원다운 정장에 서류 가방까지 들고 나타난 것. '진짜 직원'으로 일을 배우려는 태풍은 미선과 마진을 따라 대방섬유 납품 현장으로 향했다. 하지만 그 회사의 분위기가 심상치 않았다. 사무실은 지나치게 깨끗했고, 서류함은 비었으며, 전화선은 뽑혀 있었다. 30년 넘은 회사라면 당연히 있어야 할, 아버지의 사무실에서 봤던 '세월의 때'는 어디에도 있지 않았다.
무언가 잘못됐음을 직감한 태풍은 미선에게 자신을 믿고 도장 찍지 말라고 당부하며, 원단을 실은 화물트럭을 향해 전력으로 달려갔다. 납품을 강행하면 미수가 될 위험한 상황이었다. 그럼에도 마진이 물러서지 않자, 결국 화물트럭 앞 아스팔트에 드러누웠다. 그런 태풍의 얼굴 위로 꽃잎이 흩날렸다. 언젠가 아버지는 어린 태풍에게 "꽃이 지는 게 아니라, 열매를 맺기 위해 최선을 다해 이기고 있는 것"이란 걸 알려줬다. 태풍이 과연 부도 위기의 태풍상사에 열매를 맺을 수 있을지, 긴장감이 폭발한 일촉즉발 상황에서도 희망이 피어난 엔딩에 다음 회에 대한 기대감이 솟아났다. '태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.
