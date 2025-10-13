전소니·이유미, 이 여성들의 쌍방 구원 서사..'당신이 죽였다' 스틸 공…

전소니·이유미, 이 여성들의 쌍방 구원 서사..'당신이 죽였다' 스틸 공개

[스포츠조선 문지연 기자] '당신이 죽였다'의 캐릭터 스틸이 공개됐다.

죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'의 캐릭터 스틸이 공개됐다.

과거 트라우마에서 벗어나지 못한 채 살아가는 조은수(전소니)는 단짝 친구 조희수(이유미)의 집에서 믿기 힘든 광경을 목격하고, 그를 구하기 위해 남편을 죽이자는 공모를 제안한다. 스틸 속 단정한 모습과 대비되는 흐트러진 은수의 모습은 앞으로의 전개에 대한 궁금증을 자극하며, 극과 극을 오가는 감정을 섬세하게 표현해낼 전소니의 열연에 기대를 높인다.

놀란 표정부터 상처 입은 얼굴의 무표정까지, 희수의 스틸은 그에게 어떤 일이 일어났는지, 또 앞으로 어떤 일이 닥칠지 호기심을 불러일으킨다. 한때 촉망받는 동화 작가였지만, 남편의 반복되는 폭력에 시달리며 지옥 같은 나날을 보내고 있는 희수. 이유미는 악몽 같은 현실 속 하루를 버텨내는 인물의 복잡한 내면을 세밀하게 그려내며 또 다른 연기 변신을 예고한다.

특히 은수와 희수의 관계성에 대해 전소니는 "하나뿐이었던 내 편, 내가 지키고 싶고 지킬 수 있는 사람"이라고, 이유미는 "서로가 옆에 있어야만 용기도 성장도 할 수 있는 관계"라고 전하며 두 사람이 서로의 구원을 향해 펼쳐갈 절박한 공모와 연대에 기대를 모은다.

희수의 남편 노진표(장승조)는 사회적으로는 모두에게 인정받지만, 아내에게는 자유를 허락하지 않는 집착과 폭력적인 성향을 가진 인물이다. 여기에 노진표와 같은 얼굴을 하고 있지만 정반대의 분위기를 풍기는 인물 장강 또한 시선을 사로잡으며 장승조가 보여줄 전혀 다른 두 캐릭터에 대한 궁금증을 자극한다.

진소백(이무생)은 남들이 모르는 어두운 과거를 지닌 진강상회의 대표이자 은수와 희수의 곁을 맴도는 비밀스러운 인물로, 이들의 연대 속에서 그가 어떤 활약을 펼칠지 기대감을 높인다. 이무생은 베일에 싸인 인물의 내면을 깊이 있게 표현하며 묵직한 존재감을 선사할 예정이다. 이처럼 평범한 일상을 되찾기 위해 가장 절박한 선택을 한 두 친구의 이야기 속에서 긴장감과 서스펜스로 극을 가득 채울 네 배우의 연기 앙상블에 기대감을 증폭시킨다.

반복되는 지옥에서 벗어나기 위해 스스로 고리를 끊어내고, 서로 연대하며 평범한 일상을 위해 가장 절박한 선택을 한 두 여자의 이야기를 그린 '당신이 죽였다'는 오는 11월 7일 넷플릭스에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

