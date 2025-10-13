'태양♥' 민효린, 통통해진 화제의 근황?..다른 각도로 보니 '여전한 여신'

[스포츠조선 김소희 기자] 빅뱅 태양의 아내이자 배우 민효린의 반가운 근황이 전해져 화제를 모으고 있다.

12일 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 태양·민효린 부부의 최근 모습이 공개됐다.

공개된 사진은 지난 10일 포토그래퍼 목정욱의 결혼식장에서 촬영된 것으로, 두 사람은 깔맞춤한 블랙 커플룩을 입고 신랑·신부와 함께 인증샷을 남기며 돈독한 친분을 드러냈다.

특히 민효린은 결혼과 출산 후 긴 공백기를 가진 뒤 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러내 더욱 눈길을 끌었다. 현재 아들 육아에 집중하며 활동을 쉬고 있는 가운데, 약간 부은 듯한 얼굴이 공개되자 네티즌들 사이에서 다양한 반응이 이어졌다.


팬들은 "여전히 예쁘다", "이렇게라도 볼 수 있어 반갑다", "민효린은 여전한 여신", "볼만 통통하지 여전히 날씬하다" 등 긍정적인 반응을 보였으며, 일각에서는 "민효린도 살이 찌다니", "임신과 출산은 연예인도 피해갈 수 없나 보다" 등의 의견도 나왔다.

민효린은 2018년 그룹 빅뱅의 태양과 결혼, 2021년 아들을 출산했다. 2019년 영화 자전차왕 엄복동 이후 별다른 활동 없이 육아에 전념하고 있다.

