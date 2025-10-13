마마무 솔라=독보적…亞 투어 성공적 포문 "늘 도전하고 변화할것"

기사입력 2025-10-13 10:03


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 마마무 멤버 솔라가 독보적 솔로 아티스트로서의 행보에 박차를 가한다.

솔라는 지난 11~12일 양일간 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 세번째 아시아 투어 '솔라리스'를 개최했다.

'솔라리스'는 우주 여행이 가능해진 2142년, 팬들과 함께 떠나는 항성 간 여객선 '솔라리스호'의 여정을 콘셉트로 한 아시아 투어다. 투어 타이틀은 '솔라 이즈'라는 의미도 내포하고 있는 가운데, 솔라는 4개의 챕터 속에 빈 문장을 하나씩 완성해 나갔다.

특히, 솔라는 우주선의 궤도처럼 그룹부터 솔로까지, 자신의 음악적 커리어를 총망라했다. '솔라리스호'의 캡틴으로서 강렬한 퍼포먼스를 선사한 '솔라 이즈 디 임프레스'를 시작으로, 꿈꾸던 상상 속 모습을 현실로 구현시킨 '솔라 이즈 디 이매지너', 다양한 일상의 이야기를 감성적으로 녹여낸 '솔라 이즈 더 스토리', 솔라이자 김용선의 모습을 오롯이 담은 '솔라 이즈 디 원' 등 팬들은 솔라의 지휘 속에 함께 음악 모험을 펼쳤다.

솔라는 무려 28곡이 넘는 선곡들로 쉴 새 없이 내달렸다. '뱉어 (Spit it out)', '벗 아이', '컬러스' 등 솔라표 믿고 듣는 라이브를 만날 수 있는 솔로 대표곡은 물론, '너나 해 (Egotistic)', '넌 is 뭔들', '피아노 맨' 등 마마무의 대표곡과 '노트르담 드 파리', '마타하리' 뮤지컬 넘버까지, 솔라의 매력을 집대성해 팬들의 뜨거운 함성을 이끌었다.

팬 사랑 역시 돋보였다. 솔라는 '꿀 (Honey)', '원트'를 통해 원곡에 없던 떼창 구간을 만들어 팬들과 함께 호흡했다. 뿐만 아니라 솔라는 팬들의 신청곡을 즉석에서 불러주는가 하면, 양일간 세트리스트 일부에 변주를 줘 이를 찾아보는 재미도 선사했다.

서울 공연을 성공적으로 마친 솔라는 "저의 목적지는 항상 용순(팬덤명) 여러분들 곁이다. 후회 없이 제 모든 것을 보여드리려 노력한 만큼, 팬분들도 저처럼 후회 없이 즐긴 시간이었길 바란다"라며 "저는 늘 도전하고 변화하고 싶다. 팬 여러분이 기뻐하고, 행복해하는 모습을 보는 것이 저의 원동력이다. 늘 여러분이 원하는, 동시에 저다운 모습으로 팬분들 곁에 머물겠다"라고 애정 가득한 소감을 전했다.

서울을 시작으로 본격 '솔라리스호'의 출정을 알린 솔라는 오는 25일 홍콩, 11월 2일 가오슝, 11월 22일 싱가포르, 11월 30일 타이베이 등 아시아 5개 도시에서 투어 열기를 이어갈 예정이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

