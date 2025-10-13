아이브 장원영, 탈인간급 고급미 "'빛나는 나'에 대한 확신, 뭐든 할수…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 특유의 고급미를 뽐냈다.
화보 촬영 후 인터뷰에서 장원영은 가장 강렬하고 따뜻한 빛을 느끼는 순간에 관해 "팬분들의 사랑, 무대 위, 동료들의 우정, 가족의 애정까지 다양한 순간에서 빛을 느끼지만, 그중에서도 '빛'이라는 단어와 가장 잘 어울리는 순간은 무대 위인 것 같다. 실제로도 수많은 빛을 받으며 무대를 채우지만, 그 빛이 제 마음을 밝혀주는 순간들이 많다. 팬분들께서 보내주는 빛이 저를 비추는 빛이라고 생각하면, 감정이 살아나는 느낌"이라며 팬들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.
또한 스스로 가장 빛나는 순간에 관해서는 "스스럼없이 당당하게 제 이야기를 할 때가 가장 빛나지 않을까. 내가 나다울 때, 그리고 나 스스로에게 확신이 있는 순간 가장 빛나고, 무엇이든 할 수 있다고 느낀다"라고 전했다.
"말의 힘을 믿는다"는 그는 "여러 관문이 저를 기다리고 있던 순간마다 그 앞에서 무너지지 않게 '늘 할 수 있다'라고 스스로에게 주문을 외우곤 했다. 그러다 보면 결국 그 순간들은 모두 지나가고, 더욱 성장한 제가 남게 된다"라고 전했다.
장원영의 더 많은 화보와 인터뷰는 엘르 11월호와 웹사이트에서, 패션 필름과 유튜브 콘텐츠 또한 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com