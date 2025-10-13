'환승연애4', 전 시즌 뛰어 넘었다…첫 X 정체 공개+메기 등장, 도파민 폭발

기사입력 2025-10-13 10:56


'환승연애4', 전 시즌 뛰어 넘었다…첫 X 정체 공개+메기 등장, 도파…
사진 제공=티빙

[스포츠조선 정빛 기자] 티빙 오리지널 '환승연애4'가 새로운 흥행 역사를 쓰고 있다.

'환승연애4'는 10일 기준, 시즌 1대비 530%, 시즌 2대 대비 149%, 시즌 3대비 74% 높은 유료가입기여자수를 기록하며, 전 시즌을 넘어서는 폭발적인 성장세를 보였다.

이번 성과는 단 4회 공개라는 짧은 시간 안에 달성한 결과로 '환승연애4'가 단순히 연애 리얼리티를 넘어 '하나의 장르'로 자리매김했음을 입증한 것이다. 특히 이번 시즌은 1회와 3회를 라이브로 무료 선공개해 시청자 유입을 확대했고 빠른 전개와 예측 불가한 서사 전개로 전 시즌보다 더욱 빠른 속도로 '환친자'를 양산하고 있다.

이를 입증하듯 커뮤니티와 SNS에서는 "이번 연휴 내내 환연 앓이 했다", "레전드 시즌 될 것 같음", "젠가 게임 장면에서 도파민 폭발함", "빨리 X 정체 다 공개됐으면 좋겠다. 궁금해 미치겠다", "재회도 응원하고 싶고 환승도 응원하고 싶은데 어떡하지", "레전드 장면의 연속" 등 폭발적인 반응이 이어지고 있다.

지난 8일(수) 공개된 '환승연애4' 3, 4화에서는 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호, 명재현과 함께 남녀 입주자들의 핑크빛 무드를 지켜보며 과몰입 리액션으로 보는 이들의 흥미를 더욱 끌어올렸다. 특히 첫 번째 X 커플의 연애 서사가 공개된 데 이어 새로운 여성 입주자까지 등장하면서 도파민 지수는 최고조에 달했다. 그 결과, '환승연애4'는 2주 연속 주간유료가입기여자수 1위를 기록하며 독보적인 흥행세를 이어가고 있다.

여성 입주자들의 지목으로 시작된 첫 데이트는 환승 하우스를 묘한 긴장감과 설렘으로 물들였다. 여성 입주자들은 호감을 느낀 상대방에게 적극적으로 다가가며 플러팅 공세에 나서는가 하면 진심 어린 대화로 관계의 온도를 높여 앞으로의 전개를 더욱 궁금케 만들었다. 데이트 이후에는 서로를 더 알아가기 위한 젠가 게임으로 불꽃 튀는 시그널이 오가며 심장박동을 상승시켰다.

다음 날 이어진 자유 데이트를 기점으로 관계의 판도가 크게 흔들렸을 뿐만 아니라 새로운 여성 입주자가 들어오면서 환승 하우스의 분위기도 순식간에 뒤바뀌었다. 격변하는 상황 속에서 누군가는 이전과 달라진 X의 태도에 혼란을 느끼며 알 수 없는 감정에 빠졌고 청춘남녀들 사이 관계망은 더욱 복잡하게 얽히기 시작했다.

이처럼 '환승연애4'는 각기 다른 사연을 지닌 입주자들이 예측할 수 없는 감정의 흐름을 만들어내며 시청자들의 몰입도를 최고조로 끌어올리고 있다. 무엇보다 베일에 싸인 X들의 정체가 하나둘 밝혀지면서 앞으로의 전개에 대한 기대감이 더욱 커지고 있다.


티빙 오리지널 '환승연애4' 5화는 오는 15일(수) 저녁 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 무료로 선공개된다. 또한 5화 VOD는 오후 8시부터 만나볼 수 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

스포츠 많이본뉴스
1.

가슴이 웅장해진다. '161㎞ 22세 선발→158㎞ 20세→157㎞ 왼손 19세→156㎞ 19세→161㎞ 21세 마무리' 이 정도면 일본도 놀라겠다[SC포커스]

2.

'이강인 오라! 애스턴빌라는 진심' 英 현지매체 비중있는 전망, 겨울 이적시장 때 큰 변화→PSG 반대가 최대변수

3.

1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]

4.

"한국 선택한 옌스, 브라질에 대패!" 독일 매체 또다시 공격 시작→"옌스의 꿈 악몽 같은 현실로 끝났다"

5.

'NLCS 로스터? 애매하긴 해' 활용도 떨어지는 '아드레날린 러너' 김혜성, 다저스 챔피언십시리즈 탈락인가, 잔류인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.