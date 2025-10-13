'환승연애4', 전 시즌 뛰어 넘었다…첫 X 정체 공개+메기 등장, 도파…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 티빙 오리지널 '환승연애4'가 새로운 흥행 역사를 쓰고 있다.
이를 입증하듯 커뮤니티와 SNS에서는 "이번 연휴 내내 환연 앓이 했다", "레전드 시즌 될 것 같음", "젠가 게임 장면에서 도파민 폭발함", "빨리 X 정체 다 공개됐으면 좋겠다. 궁금해 미치겠다", "재회도 응원하고 싶고 환승도 응원하고 싶은데 어떡하지", "레전드 장면의 연속" 등 폭발적인 반응이 이어지고 있다.
지난 8일(수) 공개된 '환승연애4' 3, 4화에서는 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호, 명재현과 함께 남녀 입주자들의 핑크빛 무드를 지켜보며 과몰입 리액션으로 보는 이들의 흥미를 더욱 끌어올렸다. 특히 첫 번째 X 커플의 연애 서사가 공개된 데 이어 새로운 여성 입주자까지 등장하면서 도파민 지수는 최고조에 달했다. 그 결과, '환승연애4'는 2주 연속 주간유료가입기여자수 1위를 기록하며 독보적인 흥행세를 이어가고 있다.
다음 날 이어진 자유 데이트를 기점으로 관계의 판도가 크게 흔들렸을 뿐만 아니라 새로운 여성 입주자가 들어오면서 환승 하우스의 분위기도 순식간에 뒤바뀌었다. 격변하는 상황 속에서 누군가는 이전과 달라진 X의 태도에 혼란을 느끼며 알 수 없는 감정에 빠졌고 청춘남녀들 사이 관계망은 더욱 복잡하게 얽히기 시작했다.
이처럼 '환승연애4'는 각기 다른 사연을 지닌 입주자들이 예측할 수 없는 감정의 흐름을 만들어내며 시청자들의 몰입도를 최고조로 끌어올리고 있다. 무엇보다 베일에 싸인 X들의 정체가 하나둘 밝혀지면서 앞으로의 전개에 대한 기대감이 더욱 커지고 있다.
티빙 오리지널 '환승연애4' 5화는 오는 15일(수) 저녁 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 무료로 선공개된다. 또한 5화 VOD는 오후 8시부터 만나볼 수 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com