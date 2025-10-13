기안84, 예능→러닝 욕심 독됐나..그림 슬럼프 고백 "이젠 즐겁지 않아"(나혼산)

기사입력 2025-10-13 13:29


[스포츠조선 김소희 기자] 기안84가 깊은 그림 고민을 안고 절친 김충재, 침착맨을 찾는다.

13일 MBC '나 혼자 산다' 측은 공식 SNS를 통해 "그림 작업 앞에서 고민이 많은 듯한 기안 회원님. 깊은 고민을 안고 찾은 곳은?! 바로바로~~~ 동생 충재 & 든든한 형님 침착맨(a.k.a 이말년)의 작업실!! 과연 기안 회원님은 고민 타파하고 웃음을 되찾을 수 있을까?! 이번 주 금요일 밤 11시 10분 본방사수!"라는 문구와 함께 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 기안84가 절친 김충재, 침착맨을 찾아가 그림에 대한 고민을 털어놓는 모습이 담겼다.

최근 예능, 러닝 등 다양한 분야를 섭렵하며 활약 중인 기안84는 정작 본업인 그림에 대해서는 깊은 한숨을 내쉬었다. 오랜만에 캔버스 앞에 선 그는 "더럽게 안 그려진다. 힘들다"고 토로하며 작업에 어려움을 드러냈다. 이어 "이제는 욕심이 생겨서인지 그림 그리는 게 즐겁지 않다. 스트레스를 많이 받는다"고 고백했다.


고민을 해결하기 위해 작업실을 벗어난 기안84는 "미대 훈남의 작업실에 간다"며 절친 김충재의 작업실을 찾았다.

기안84는 김충재에게 "욕심이 너무 많아서 괴로운 것 같다"며 속마음을 털어놨고, 김충재는 "그건 좋은 거다. 할 수 있는 게 많다는 뜻이다"라며 진심 어린 조언을 건넸다. 기안84는 "그 친구는 안광이 맑다. 만나면 마음이 좀 풀리는 것 같다"며 후련한 미소 지었다.

이후 기안84는 또 다른 절친이자 같은 만화가인 침착맨의 사무실도 방문했다. 그는 "뭐 하고 사는지 모르겠다. 이도 저도 안 되는 것 같다"며 여전히 복잡한 심정을 드러냈다. 그러자 침착맨은 "네 삶에서 날 내보내라", "타협이 필요하다", "행위예술을 해라", "발바닥에 물감을 묻히고 뛰어라" 등 엉뚱하지만 유쾌한 조언으로 웃음을 안겼다. 기안84는 "말도 안 되는 소리인데, 그런 얘기를 들으면 또 반갑다"며 웃어 보였다.

한편 해당 방송은 오는 17일 밤 11시 10분 MBC '나 혼자 산다'를 통해 공개된다.

