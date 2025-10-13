'중간계' 강윤성 감독 "6년만 스크린 복귀작인데 AI영화? 떨리면서도 생각이 많아져"

최종수정 2025-10-13 15:48

13일 용산CGV에서 열린 영화 '중간계'의 언론시사회, 강윤성 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.13/

[스포츠조선 안소윤 기자] 강윤성 감독이 AI 영화 '중간계'로 6년 만에 스크린에 복귀한 소감을 전했다.

강윤성 감독은 13일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 AI 영화 '중간계' 언론·배급시사회에서 "'롱 리브 더 킹: 목포 영웅' 이후 6년 만에 관객들과 만날 준비를 하니까 너무 떨린다"고 했다.

15일 개봉하는 영화 '중간계'는 이승과 저승 사이 중간계에 갇힌 사람들과 그 영혼을 소멸시키려는 저승사자들 간의 추격 액션 블록버스터로, '범죄도시', '카지노', '파인: 촌뜨기들' 등을 연출한 강윤성 감독이 메가폰을 잡았다.

'중간계'는 강 감독이 국내 최초로 AI를 활용한 장편 영화로 관심을 모았다. 강 감독은 개봉을 앞둔 소감에 대해 "'롱 리브 더 킹: 목포 영웅' 이후 6년 만에 관객들과 만날 준비를 하니까 너무 떨린다. 복귀작이 AI 영화여서 더 떨리는 것 같다. 여러모로 생각이 많다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 연출을 맡게 된 계기에 대해 "작년에 '파인: 촌뜨기들'을 촬영하고 있을 때 KT에서 5분에서 10분 분량의 짧은 AI영화를 만들어보자고 제안이 왔다. 25년 전에 '중간계'를 모토로 미리 써놓은 시나리오가 있었는데, 그걸 고쳐서 장편 영화로 만들어보면 좋겠다고 생각했다. 올해 4월까지만 해도 AI기술이 실사 영화와 섞이지 않을 정도로 기술력이 떨어졌는데, 저희가 촬영하는 도중에 기술이 계속 발전되어서, 여러분들이 보신 버전이 그나마 최근 기술이 섞여 있다"고 밝혔다.

또 제작비에 대해선 "여러 가지 여건이 섞여 있어서, 제작비가 얼마나 쓰였다고 정확히 말씀드리기가 어렵다. 예를 들어 저희가 CG작업을 한다고 했을 때 차량 폭파 장면은 못해도 약 4일에서 5일 정도 걸리는데, AI 기술을 활용하니까 1시간에서 2시간 정도면 활용이 가능하더라"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

