세계시민 100명과 국내 댄서들의 환상적 무대 '2025 K-Wave D…

- 10월 11일(토)~12일(일) 양일간 개최된 '2025 K-WAVE DANCE FESTIVAL'은 한강 세빛섬 야외무대 침수로 인해 급히 세종대학교 광개토관 컨벤션홀로 장소를 변경했음에도 불구하고 관객과 참가자들의 열기로 대성황을 이뤘다.
- 다양성과 포용을 주제로, 무용을 통해 하나된 이번 페스티벌은 K-컬처의 국제적 확장성과 예술적 깊이를 동시에 입증한 무대였다.
한국현대무용진흥회(이사장 양정수)가 주최하고, K-Wave Dance Festival 조직위원회가 주관한 '2025 K-WAVE DANCE FESTIVAL-다양함을 나누다. Spread the Love'가 10월 11일(토)부터 12일(일)까지 세종대학교 광개토관 컨벤션홀에서 성황리에 막을 내렸다.
개막식에는 조직위원장 겸 예술총감독 양정수를 비롯해 명예조직위원장 김동호((전)부산국제영화제 조직위원장), 집행위원장 김용기(대종상영화제 조직위원장), 부조직위원장 고영우(서울도시철도GEN 감사위원회 의장) 외 대한민국예술원 회원 박명숙, 스포츠조선 대표 한규선, (사)대한무용협회 이사장 조남규, 초록우산어린이재단 이사장 황영기, 문화시민운동중앙협의회 회장 이진배, 한기범농구재단 대표 한기범 등 문화계 주요 인사들이 참석해 축제의 시작을 축하했다.
수준 높은 공연 라인업, 춤으로 K-컬처의 정수를 선사한 이번 축제는
○ 정승원 - '2024년 KBS 불후의 명곡', '2023년 JTBC 팬텀싱어4'에서 우승한 실력파
○ 유연수 - 드라마 모범택시, 기억의 시간, 여행을 대신해 드립니다에서 활약한 배우
○ 제이블랙 - 극적인 캐릭터와 독창적인 퍼포먼스로 세계를 사로잡은 댄서
○ 용인대학교 태권도학과 - 60여 명이 펼치는 화려한 태권무 공연
○ 안은미댄스컴퍼니 - 한국 현대무용의 대표 아이콘
○ 김보람 & 전태원 - 한국 전통 창의 아름다움을 알리는 사전공연
○ 서울발레시어터 - 한강의 풍경과 어우러지는 감성 발레 무대
○ 락엔 롤 크루 - 국제 힙합댄스 대회 1위 수상 팀, 락킹의 진수를 선보임
○ 모헤르댄스컴퍼니 - 정교한 칼군무와 창작무용의 깊이를 담은 무대
○ K-발레시어터 - 스토리텔링과 대중성이 어우러진 감성 발레
○ L.D.A - 대통령상 2회 수상, 국내 최다 힙합 경연 우승의 퍼포먼스 팀
○ Project M. Cassia - 연륜과 지성에서 비롯된 품격 있는 현대무용
등 국내외 유명 공연팀들이 참여해 수준 높은 무대를 선사했으며
미래의 K-댄스를 이끄는 청소년·청년 무용수 무대
○ 중·고등부 - 선화예술중학교, 예원학교, 계원예술중학교, 서울예술고등학교, 고양예술고등학교
○ 대학부 - 한국예술종합학교, 서울종합예술실용학교, 성신여자대학교, 숙명여자대학교
등 유수의 예술 교육기관에서 미래의 K-Dance를 이끌 차세대 춤꾼들이 무대를 빛냈다.
양정수 예술총감독은 "2025 K-Wave Dance Festival을 통해 시민들이 춤과 문화를 통해 하나가 되는 경험을 하길 바란다"며, "앞으로도 K-문화를 통해 삶의 질을 높이고, 본 축제가 한국을 대표하는 문화예술 축제로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.