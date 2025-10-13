세계시민 100명과 국내 댄서들의 환상적 무대 '2025 K-Wave D…

세계시민 100명과 국내 댄서들의 환상적 무대 '2025 K-Wave Dacne Festival' 성황리 폐막

- 10월 11일(토)~12일(일) 양일간 개최된 '2025 K-WAVE DANCE FESTIVAL'은 한강 세빛섬 야외무대 침수로 인해 급히 세종대학교 광개토관 컨벤션홀로 장소를 변경했음에도 불구하고 관객과 참가자들의 열기로 대성황을 이뤘다.

- 해외 초청 세계시민 100명, 국내 전문 공연단체 35팀, 총 600여 명의 참가자들이 무대에 올라, 장르와 세대를 초월한 춤의 향연을 펼쳤다.

- 다양성과 포용을 주제로, 무용을 통해 하나된 이번 페스티벌은 K-컬처의 국제적 확장성과 예술적 깊이를 동시에 입증한 무대였다.

한국현대무용진흥회(이사장 양정수)가 주최하고, K-Wave Dance Festival 조직위원회가 주관한 '2025 K-WAVE DANCE FESTIVAL-다양함을 나누다. Spread the Love'가 10월 11일(토)부터 12일(일)까지 세종대학교 광개토관 컨벤션홀에서 성황리에 막을 내렸다.

당초 한강 세빛섬 야외무대에서 열릴 예정이었으나, 침수로 인해 실내로 급히 변경되었음에도 불구하고, 해외참가자 100명을 포함한 청소년 105명, 전문 예술가 450명이 참여하며 뜨거운 열기로 가득 찬 무대를 선보였다.

개막식에는 조직위원장 겸 예술총감독 양정수를 비롯해 명예조직위원장 김동호((전)부산국제영화제 조직위원장), 집행위원장 김용기(대종상영화제 조직위원장), 부조직위원장 고영우(서울도시철도GEN 감사위원회 의장) 외 대한민국예술원 회원 박명숙, 스포츠조선 대표 한규선, (사)대한무용협회 이사장 조남규, 초록우산어린이재단 이사장 황영기, 문화시민운동중앙협의회 회장 이진배, 한기범농구재단 대표 한기범 등 문화계 주요 인사들이 참석해 축제의 시작을 축하했다.


수준 높은 공연 라인업, 춤으로 K-컬처의 정수를 선사한 이번 축제는

○ 정승원 - '2024년 KBS 불후의 명곡', '2023년 JTBC 팬텀싱어4'에서 우승한 실력파

○ 유연수 - 드라마 모범택시, 기억의 시간, 여행을 대신해 드립니다에서 활약한 배우

○ 제이블랙 - 극적인 캐릭터와 독창적인 퍼포먼스로 세계를 사로잡은 댄서

○ 용인대학교 태권도학과 - 60여 명이 펼치는 화려한 태권무 공연

○ 안은미댄스컴퍼니 - 한국 현대무용의 대표 아이콘

○ 김보람 & 전태원 - 한국 전통 창의 아름다움을 알리는 사전공연

○ 서울발레시어터 - 한강의 풍경과 어우러지는 감성 발레 무대

○ 락엔 롤 크루 - 국제 힙합댄스 대회 1위 수상 팀, 락킹의 진수를 선보임

○ 모헤르댄스컴퍼니 - 정교한 칼군무와 창작무용의 깊이를 담은 무대

○ K-발레시어터 - 스토리텔링과 대중성이 어우러진 감성 발레

○ L.D.A - 대통령상 2회 수상, 국내 최다 힙합 경연 우승의 퍼포먼스 팀

○ Project M. Cassia - 연륜과 지성에서 비롯된 품격 있는 현대무용

등 국내외 유명 공연팀들이 참여해 수준 높은 무대를 선사했으며

미래의 K-댄스를 이끄는 청소년·청년 무용수 무대

○ 중·고등부 - 선화예술중학교, 예원학교, 계원예술중학교, 서울예술고등학교, 고양예술고등학교

○ 대학부 - 한국예술종합학교, 서울종합예술실용학교, 성신여자대학교, 숙명여자대학교

등 유수의 예술 교육기관에서 미래의 K-Dance를 이끌 차세대 춤꾼들이 무대를 빛냈다.


양정수 예술총감독은 "2025 K-Wave Dance Festival을 통해 시민들이 춤과 문화를 통해 하나가 되는 경험을 하길 바란다"며, "앞으로도 K-문화를 통해 삶의 질을 높이고, 본 축제가 한국을 대표하는 문화예술 축제로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.

