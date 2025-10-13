'싱글맘' 조윤희, 혼자 노는 딸 위해 반려묘 입양 "로아 동생 시오"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 조윤희가 새로운 가족, 반려묘 '시오'를 공개하며 훈훈한 일상을 전했다.

조윤희는 13일 자신의 SNS에 "로아 동생, 시오"라는 글과 함께 귀여운 고양이 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 시오는 콧수염 무늬가 인상적인 검은색 얼룩무늬 고양이로, 앙증맞은 표정과 독특한 외모가 시선을 사로잡는다.

조윤희는 앞서 지난해 7월 한 방송에서 드라마 촬영 중 아픈 길고양이를 구조해 돌보게 된 계기를 밝히며 본격적인 '고양이 집사'로서의 삶을 시작한 바 있다. 그는 "딸 로아가 고양이 테오를 무척 좋아한다"며, 반려묘의 존재가 가족에게 큰 위로와 즐거움이 되고 있다고 전했다.

특히 해당 방송에서는 조윤희가 딸 로아와 나눈 대화가 많은 이들의 안타까움을 자아냈다. 학교 생활에 대해 묻는 엄마의 질문에, 로아는 "쉬는 시간에 나 항상 혼자야"라고 말하며 혼자 시간을 보내고 있다고 털어놨다.


놀란 조윤희는 "혼자라고?"라고 되물었고, 로아는 "같이 놀자고 해도 친구들이 안 놀아줘. 그래서 구석에 앉아서 손 만지고 놀다가 수업 준비하고 또 구석에 앉아서 손 만지며 논다"고 덧붙였다.

이에 조윤희는 "저는 어릴 때 언니랑 같이 자라 친구가 많지 않아도 외롭지 않았는데, 로아는 형제가 없으니까 친구가 더 중요한 존재일 것"이라며 "쉬는 시간에 혼자라는 말이 마음에 많이 걸렸다"고 솔직한 속마음을 털어놔 뭉클함을 자아냈다.

한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸 로아 양을 낳았으며, 2020년 이혼 후 홀로 딸을 양육하고 있다.

