이상순, ♥이효리랑 결혼이 죄? "사랑해서 결혼했는데"

기사입력 2025-10-13 17:29


[스포츠조선 김준석 기자] 이상순이 '탐탁치 않다'던 청취자의 솔직한 사연에 유쾌하게 대응하며 웃음을 자아냈다.

13일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에서는 이상순이 청취자들과 음악 취향을 공유하며 소통하는 시간을 가졌다.

이날 그는 미국 블루스 뮤지션 캡 모(Keb' Mo')의 'Just Like You'를 소개하며 "96년에 발표된 곡으로, 영화 '어느 멋진 날' OST에도 수록됐다"고 설명했다.

이때 한 청취자가 "효리 님과 결혼 이후로 상순 님이 탐탁치 않았는데, 왜 모든 선곡이 저와 완벽히 맞는 거죠? 오늘부터 주파수 고정하겠습니다"라는 사연을 보냈다.

이에 이상순은 폭소하며 "그러셨군요. 사과는 안 드립니다. 제가 결혼한 게 뭐 잘못입니까? 효리랑 잘못한 거냐고요. 사랑해서 결혼했는데!"라며 센스 있게 받아쳤다.

이어 "탐탁치 않았는데도 들어주신 사연자님, 저도 이 문자가 탐탁친 않지만 선물은 드리겠습니다. 이제 마음을 열어주세요"라고 유쾌하게 화답했다.

이상순의 재치 있는 리액션에 청취자들은 "순디(이상순 DJ 별명) 대인배시네요", "그만큼 효리 언니가 예쁘니 이해됩니다", "선물까지 주다니 훈훈하다" 등 반응을 보이며 훈훈한 웃음을 더했다.

