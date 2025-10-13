김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김남주가 잠시 유튜브 활동을 멈추고 재정비 시간을 갖는다.
13일 유튜브 채널 '김남주'에는 "자ㄱ야ㄱ~ 잠깐만 일로 와 봐봐~ | 김남주 인터뷰"라는 제목의 영상이 게재됐다.
김남주는 지난 5개월간 유튜버로 활동하며 다양한 일상을 공유해왔다. 그는 "첫 촬영 때는 어색해서 사지가 굳는 것 같았다. 대본도 없고, 카메라 형식도 달라 처음엔 적응이 힘들었다"고 솔직히 털어놨다.
또한 "집 공개 후 '사람 냄새 난다'는 반응이 인상 깊었다. 지인들이 '아이들과 사는 모습이 그대로 보였다'고 하더라"며 구독자들의 응원에 감사 인사를 전했다.
이어 "구독자 여러분이 있어서 버틸 수 있었다. 조금만 기다려 달라. 더 성숙한 모습으로 돌아오겠다"고 약속했다.
한편 김남주는 매주 목요일 오전 유튜브 콘텐츠를 공개하며 시청자와 소통해왔다. 해당 콘텐츠는 SBS Life 예능 '안목의 여왕 김남주'로도 방송돼 화제를 모은 바 있다.
narusi@sportschosun.com