컴투스홀딩스의 신작 RPG '스타 세일러', 글로벌 CBT에서 좋은 반응 얻어

기사입력 2025-10-13 20:14


컴투스홀딩스의 신작 RPG '스타 세일러', 글로벌 CBT에서 좋은 반응…



컴투스홀딩스는 신작 RPG '스타 세일러(Star Sailors)'의 글로벌 CBT(비공개 테스트)를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

지난 9월 22일부터 열흘간 진행된 이번 CBT는 한국, 미국, 인도네시아, 태국 등 전 세계 유저 1만명 이상이 참여했다. 테스트 기간 동안 참여자들은 '스타 세일러'의 핵심 콘텐츠를 체험하고 게임의 방향성에 대한 다양한 의견을 제시했다.

이번 글로벌 CBT 설문조사에서는 게임의 성공 가능성을 엿볼 수 있는 긍정적인 결과들을 얻었다고 회사측은 전했다. 설문에 참여한 98%의 유저가 '정식 출시 이후 게임을 즐길 의향이 있다'고 응답했으며, 캐릭터 일러스트 및 3D 모델링은 91%, 턴제 기반 전투 시스템은 77%, 게임 그래픽은 90% 이상의 유저들이 긍정적인 경험을 했다고 밝혔다.

컴투스홀딩스는 이번 CBT를 통해 수렴한 유저들의 소중한 의견을 적극적으로 반영하여 게임의 완성도를 한층 더 끌어올릴 계획이다. 파나나스튜디오가 개발중인 '스타 세일러'는 판타지 세계를 배경으로 애니메이션풍의 매력적인 캐릭터와 전략적인 턴제 전투가 특징인 수집형 RPG다. 5인 파티와 소환수, 장비를 조합하고 성장시켜 던전 공략부터 유저간 대결까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상순, ♥이효리랑 결혼이 죄? "사랑해서 결혼했는데"

2.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

3.

김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

4.

던밀스, '이효리 요가원' 수강생 인증…"요가천재 됐습니다요~가"

5.

'싱글맘' 조윤희, 혼자 노는 딸 위해 반려묘 입양 "로아 동생 시오"

연예 많이본뉴스
1.

이상순, ♥이효리랑 결혼이 죄? "사랑해서 결혼했는데"

2.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

3.

김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

4.

던밀스, '이효리 요가원' 수강생 인증…"요가천재 됐습니다요~가"

5.

'싱글맘' 조윤희, 혼자 노는 딸 위해 반려묘 입양 "로아 동생 시오"

스포츠 많이본뉴스
1.

'끝내기 홈런 타자 7번 배치' 1패 후 2연승 노리는 SSG "앤더슨 컨디션 완벽해"[준PO 현장]

2.

"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있다 "타선도 아직 정상 아니다"[준PO3]

3.

'손흥민과 악연' 논란제조기 中 주심, 한 경기서 '4퇴장+8경고' 남발…'월드컵 좌절' 인도네시아 분노 폭발

4.

[파라과이전]코파 탈락→월드컵 본선행 탈바꿈 알파로 감독 "한국전, 작은 차이서 결정날 것"

5.

"SONNY 옆에서 '스타'이기를 거부한 전설" '10년 절친' 데이비스, 웨일스 사상 4번째 센추리클럽 가입…'BBC' 손흥민 급소환 '집중 조명'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.