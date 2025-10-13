'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제"…

|
|
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 김송이 이란성 쌍둥이 동생의 안타까운 사연을 전했다.
시니어 모델로 활동중인 동생은 20년 동안 해외 생활을 하다 사기를 당하고, 최근 한국으로 귀국해 지내고 있다고. 그는 "정장부터 캐주얼까지 다양한 스타일을 소화하며 시니어 모델일을 시작했다"며 "하지만 강한 인상과 문신으로 광고 섭외가 들어와도 취소되는 일이 많아 고민이다"라고 털어놨다.
말레이시아에 20년간 머물렀다고 밝힌 김재현에게 이수근은 "혼혈이라는 얘기 많이 들었을것 같다"라고 말했고, 김송은 "70년대 혼혈이라는 말보단 '튀기'라고 불렸다"라며 "혼혈이라는 얘기가 좋았다"고 밝혔다.
|
이에 이수근이 "말레이시아에서 어떤 호화 생활을 한거냐"고 묻자 김송은 "정말 못 봐준다. 올케가 연락이 오면 심장이 주저 앉는 느낌이었다. 음주뿐만 아니라 가족이 걱정하고 하지말았으면 하는 일은 다 했었다. 말 그대로 망나니 황제였다"라며 동생의 만행을 폭로했다.
김재현은 "이성 문제는 없었다. 술을 마시면 관광객들과 시비가 붙었다"면서 "제가 청담동같은 부촌에서 살았다. 입주 가사도우미까지 있었다. 입주민을 위한 각종 편의시설이 있어서 편하게 살았다"고 전했다.
이후 한국으로 돌아가자는 아내의 제안에 가게를 친하게 지냈던 후배에게 위탁경영을 맡겼으나, 이또한도 제대로 이뤄지지 않아 사기를 당했다고. 김재현은 "저한테 한달에 수수료를 약 2000만원 주겠다고 했다. 생활비는 되겠단 경영에 위탁 경영을 맡겼는데 가게를 아예 망가뜨렸다. 제대로 계약서도 확인 안하고 사인했다. 제가 잘못했다"고 토로했다.
한국으로 돌아온 그는 "처가댁에 얹혀살고 있다. 막노동 등 가리지 않고 일하고 있다"고 전했다.
이에 서장훈은 "닥치는대로 일한다지만, 몸에 무리가 올 수도 있다"라며 "시니어 모델은 프리렌서로 활동하며 고정적인 수입이 될 수 있는 일을 해야될 것 같다", "레스토랑에 직원으로 취업하는건 어떻겠냐"라며 제안하고 이수근 역시 "한번 보면 잊지 않을 얼굴이라 레스토랑에서도 좋아할 것"이라고 조언했다.
jyn2011@sportschosun.com