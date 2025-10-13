26살 사춘기 부부, 오남매 앞 욕설·체벌 논란 "아동학대 신고할까" 충…

|
[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트'에 사춘기 부부가 등장, 오남매에게 충격적 언행을 해 놀라움을 자아냈다.
'사춘기 부부' 아내는 중학교 2학년 때 첫째를 낳았다고 고백해 MC들을 놀라게 했다. 결혼 전 낳은 아들 2명과 현재 남편 사이에서 낳은 딸 3명, 오남매를 키우고 있다고. 고등학생 시절 처음 아내를 만났다는 '사춘기 부부' 남편은 "첫째와 둘째 아빠가 다 도망갔다"라며 자신이 아이들과 아내를 책임지고 싶었다고 털어놨다.
엄마 역시 만만치 않았다. 아이들에게 "아빠 못 들어오게 문 잠궈라"라고 소리치는 모습이 그려졌다. 남편은 아내에 대해 "애들 엄마도 한 성격 한다. 자기 화나면 봐주는 것 없다"고 주장했다.
실제로 아내는 아이들에게 짜증을 내는가하면, 말을 안들으면 힘으로 해결하는 과격한 모습으로 놀라움을 자아냈다. 두 사람은 서로를 향해 "애들 때렸던 거 말해줘? 아동학대로 신고할까"라고 협박해 또 한번 놀라움을 자아냈다.
그렇게 오남매는 부부의 거친 언행에 그대로 노출된 모습으로 안타까움을 자아냈다.
