26살 사춘기 부부, 오남매 앞 욕설·체벌 논란 "아동학대 신고할까" 충…

26살 사춘기 부부, 오남매 앞 욕설·체벌 논란 "아동학대 신고할까" 충격 ('오은영 리포트')

최종수정 2025-10-13 23:32

[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트'에 사춘기 부부가 등장, 오남매에게 충격적 언행을 해 놀라움을 자아냈다.

13일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 방황하는 사춘기 같은 언행의 '사춘기 부부'의 이야기가 공개됐다.

스물여섯에 다섯 아이의 부모가 된 이들은 "결혼 7년차다. 어릴 때 부모가 되어 미숙한 점이 아이들에게 상처가 됐을 것 같다"라며 오은영 박사를 찾았다.

'사춘기 부부' 아내는 중학교 2학년 때 첫째를 낳았다고 고백해 MC들을 놀라게 했다. 결혼 전 낳은 아들 2명과 현재 남편 사이에서 낳은 딸 3명, 오남매를 키우고 있다고. 고등학생 시절 처음 아내를 만났다는 '사춘기 부부' 남편은 "첫째와 둘째 아빠가 다 도망갔다"라며 자신이 아이들과 아내를 책임지고 싶었다고 털어놨다.


그러나 이날 공개된 '사춘기 부부'의 일상은 살얼음판 그 자체였다. 아이들 앞에서 말다툼은 기본, 욕설과 거친 행동까지 서슴지 않았던 것.

남편은 아이들에게 거친 언행과 과도한 훈육을 했다. 이에 아내는 "너도 혼날 짓 했으니까 내가 때려도 되냐. 적당히 혼내야 할 것 아니냐"며 남편의 훈육 방식에 불만을 드러냈다. 그러자 남편은 "난 세번까지는 봐준다. 세번 이상을 하면 안 봐주는 거다"라며 말로 안되면 체벌도 필요하다는 입장을 드러냈다.

엄마 역시 만만치 않았다. 아이들에게 "아빠 못 들어오게 문 잠궈라"라고 소리치는 모습이 그려졌다. 남편은 아내에 대해 "애들 엄마도 한 성격 한다. 자기 화나면 봐주는 것 없다"고 주장했다.

실제로 아내는 아이들에게 짜증을 내는가하면, 말을 안들으면 힘으로 해결하는 과격한 모습으로 놀라움을 자아냈다. 두 사람은 서로를 향해 "애들 때렸던 거 말해줘? 아동학대로 신고할까"라고 협박해 또 한번 놀라움을 자아냈다.


그렇게 오남매는 부부의 거친 언행에 그대로 노출된 모습으로 안타까움을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com

