박수홍♥김다예 딸, 돌 되자마자 달라진 외모 "몇 번 더 얼굴이 바뀔까요"

기사입력 2025-10-14 06:32


[스포츠조선 조윤선 기자] 박수홍 딸 재이가 한층 더 또렷해진 미모를 뽐냈다.

박수홍 아내 김다예는 14일 "오..? 돌이 되니 쌍꺼풀이 엄청 진해졌어요..? 앞으로 몇 번 더 얼굴이 바뀔까요?"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 박수홍, 김다예 부부의 딸 재이는 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡는다. 뽀얀 피부에 진한 쌍꺼풀이 돋보이는 커다란 눈과 도톰한 입술, 오동통한 귀여운 볼살까지 갈수록 사랑스러워지는 미모가 감탄을 자아낸다.


또한 김다예는 "1살이 된 J"라는 글을 남기며 첫 생일을 맞은 딸에 대한 애정을 드러냈다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 첫딸 재이를 출산했다.

