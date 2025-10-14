정웅인 "첫째·둘째 딸과 생활..막내는 엄마랑 따로 살아" 결혼 20년 차에 '두 집 살림' ('4인용식탁')

기사입력 2025-10-14 07:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정웅인이 결혼 20년 차에 두 집 살림하는 이유를 털어놨다.

13일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 정웅인이 출연해 절친 장항준 감독과 배우 송선미를 초대해 이야기를 나눴다.

세 자매 세윤, 소윤, 다윤의 아빠인 정웅인은 "우리 아이들이 모난 데 없이 잘 자랐다. 사춘기도 없는 거 같다. 아내 영향인지 잘 자라고 있다"며 딸 바보 면모를 드러냈다.

과거 세 자매와 MBC '일밤-아빠! 어디가?'에 출연해 인기를 끌었지만, 이후 예능 출연을 안 하게 된 이유에 대해서는 "아이들이 크다 보니까 노출되는 걸 꺼렸던 부분이 있다. 그래서 나도 굳이 그렇게까지 나갈 필요가 없을 거 같았다"고 밝혔다. 이어 "최근에는 애들끼리 여행 보내준다는 방송이 있어서 '좋은 추억 가져볼래?'해서 했다. 애들이 다 커서 일본 여행을 갔는데 좋았던 거 같다"고 말했다.


현재 두 집 살림 중이라는 정웅인은 "둘째가 서울 예고에 합격했다. 중학교도 분당에서 광화문 예원여중까지 셔틀 타고 다녔는데 3년 동안 너무 힘들었던 거 같다. 근데 고등학교는 평창동이라서 더 멀다. 그러니까 멀어서 힘들어서 못 다니겠다고 하더라"며 "가족들이 다 나를 쳐다보길래 '아빠랑 가자'라고 결단을 내렸다. 작은 집을 하나 얻어서 지내고 있다"고 설명했다. 이어 "막내도 따라가면 좋은데 중학교를 친구들과 같이 가고 싶어 하길래 막내는 엄마랑 분당에서 지내고 있고, 나와 첫째, 둘째는 (평창동에) 나와서 있다"고 덧붙였다.

아이들 뒷바라지를 위해 주부 생활 중이라는 그는 "집안일은 머리카락과의 싸움"이라며 "애들 밥 한 끼는 꼭 먹이려고 집밥도 한다. 애들이 좋아한다. 감탄도 해주고 리액션도 해준다"고 전했다.

정웅인은 "아이들 돌보는 거 자체가 행복하다. 아이들에게 그렇게 해줄 수 있다는 것과 적어도 지금보다 떨어지지 않게 해주는 게 최선이라고 생각한다. 내 나이가 7~80세가 돼서 일할 수 있을 때까지 밥 세 끼는 먹여주고 책임질 수 있도록 최선을 다해야겠다고 생각한다"고 밝혔다.

한편 정웅인은 딸들의 연기 진로 가능성에 대해 "예전에는 반대 아닌 반대를 했다. 쉽지 않은 부분이 있어서 반대했는데 최근에 첫째가 뮤지컬 공연을 했다. 본인이 좋아하는 거 같아서 한번 해보라고 했다"며 "근데 막내가 또 모른다. 옛날에 대본 오면 나랑 대사도 맞춰주고 대본에 형광펜까지 그어줬다. 관심이 있더라"고 전했다.

