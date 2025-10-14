김숙 폭로 터졌다 "거짓말 많이 해..칼로 쌍꺼풀 만들었다고"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김숙이 거짓말로 친구들을 속였던 일화가 공개됐다.
배우로 활동 중인 임일규는 "학원 다닐 때 김숙을 무서워했다"며 과거를 회상했다. 이를 들은 김숙은 "내가 텃세 좀 부린다"며 너스레를 떨었고, 임일규는 "뭘 한 건 없는데 뭔가 무서웠다"고 털어놨다.
그러자 백선희는 "숙이가 그때쯤 거짓말한 게 있다. 자기가 쉬는 시간에 칼로 쌍꺼풀을 만들었다고 했다"며 "근데 진짜일 거 같았다. 그때 쌍꺼풀이 너무 두꺼워서 진짜 칼로 했다고 생각했다. 커서도 그렇게 알고 있었다"고 폭로했다. 이에 임일규는 "내가 이런 이야기를 들었는데 안 무서웠겠냐. 진짜 무서웠다"며 웃었다.
이에 백선희는 "맨날 술 담배 입에도 안 대고 해본 적도 없다고 하지만 우리 기억은 아니다"라고 말했고, 김숙은 "지금은 노담"이라고 강조했다.
|
이에 김숙은 "일이 잘 됐는지 궁금해서 물어본 거다"라며 겸손한 모습을 보였고, 임일규는 "솔직히 말하면 비대면 오디션으로 합격하는 건 하늘의 별 따는 만큼 힘든 거다. 우리나라는 그런 문화가 없었으니까 우왕좌왕할 때였는데 그때 나는 많이 연습해 봤다. 그래서 요즘 비대면 오디션으로 일이 자꾸 된다"고 밝혀 훈훈함을 안겼다.