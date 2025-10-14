김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 김동완이 의미심장한 저격글을 남겨 궁금증을 자아냈다.

김동완은 14일 새벽 SNS를 통해 의미심장을 메시지를 공개했다.

김동완은 "전 당신이 어떻게든 피드에 뜨는 게 싫어요. 절 미워하세요. 저 처럼요. 제발"이라는 내용의 글을 올렸다.


하지만 이내 김동완은 해당 글을 지운 뒤 "나는 평화롭습니다! 굿밤"이라고 밝혔다.

이에 네티즌들은 김동완의 글을 두고 다양한 반응을 보였다. 일부는 "무슨 일인지 궁금하다", "누구에게 한 말일까"라며 추측했고, 다른 한편에서는 "평화로운 마무리라 다행"이라는 반응도 이어졌다.

한편 김동완은 지난 8월 종영한 KBS2 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 오흥수 역을 맡아 활약했다.

