故 설리, 사망 6주기..친오빠 "동생 기일이자 찰리커크 생일, 함께 …

|
[스포츠조선 김소희 기자]그룹 f(x) 출신 가수 겸 배우 고(故) 설리가 세상을 떠난 지 6년이 흐른 가운데, 그의 친오빠가 애도의 뜻을 전했다.
당시 매니저는 방송 녹화 일정을 앞두고 설리와 연락이 닿지 않자 자택을 방문했다가 설리를 발견했다. 이후 매니저의 신고로 경찰이 출동했으나, 설리는 이미 사망한 상태였다. 부검 결과 범죄, 타살 혐의점은 나오지 않았다.
전날까지 광고 촬영 일정을 소화하던 설리의 갑작스러운 비보는 연예계를 큰 충격에 빠뜨렸다. 이후 고인을 추모하는 분위기가 확산되며 각종 방송 제작발표회와 컴백 쇼케이스 등 연예계 행사들이 잇따라 취소되거나 연기됐다.
설리는 2005년 SBS 드라마 '서동요' 아역으로 데뷔했으며, 2009년 그룹 f(x) 멤버로 가요계에 정식 데뷔했다.
'라차타', 'Chu~♡(츄)', '첫사랑니', 'Red Light(레드 라이트)' 등의 히트곡으로 사랑받았고, 드라마 '아름다운 그대에게', 영화 '해적: 바다로 간 산적', '패션왕' 등에도 출연하며 배우로서의 활동도 이어갔다.
2015년 팀 탈퇴 후에는 배우와 예능 등 개인 활동에 집중했다.
특히 그는 악성 댓글(악플)에 시달린 대표적인 연예인으로, 그의 사망 이후 사회 전반에서 악플 근절을 요구하는 목소리가 높아졌다. 이듬해에는 주요 포털사이트에서 연예 기사 댓글이 폐지되기도 했다.
지난 2023년 11월 부산국제영화제에서는 설리의 유작인 '진리에게'가 공개되기도 했다. 이 작품은 배우이자 아티스트로서의 설리, 그리고 스물다섯 최진리가 느꼈던 고민과 생각을 인터뷰 형식으로 담아낸 작품이다.
설리가 세상을 떠난 지 6년이 지난 지금도, 여전히 많은 이들이 그의 SNS를 통해 그리움을 전하며 고인을 추모하고 있다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요한 경우 자살예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가 상담을 받을 수 있습니다.