경기콘텐츠진흥원-성남산업진흥원, 게임 특별전 '플레이그라운드' 개최

기사입력 2025-10-14 07:40


경기콘텐츠진흥원-성남산업진흥원, 게임 특별전 '플레이그라운드' 개최



경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)은 성남산업진흥원과 함께 게임 특별 전시 '플레이그라운드 - 게임, 당신의 이야기가 되다'를 15일부터 28일까지 판교 경기콘텐츠코리아랩 7층 전시관 POPUP7@판교에서 개최한다고 밝혔다.

POPUP7@판교는 경기도의 지원을 받는 창작자와 기업을 알리기 위해 마련된 콘텐츠 전용 전시·체험 공간으로, 단순히 전시를 관람하는 것에 그치지 않고 관람객이 콘텐츠를 체험하며 작품을 경험할 수 있는 열린 공간이다.

이번 전시에선 2025 인디크래프트에서 우수한 성적을 거둔 개발사들이 참여한다. 인디크래프트는 성남시, 성남산업진흥원, 한국모바일게임협회가 주관하는 인디게임 공모전으로 인디 개발사의 성장을 지원하고 건강한 게임 생태계를 조성하기 위해 매년 개최되고 있다.

전시장에서는 2025 인디크래프트 국내 부문 TOP3 진출작인 하이퍼센트의 힐링 방치형 시뮬레이션 게임 '오어플랜트(Our Plant)', 원앤원의 크리처 기반 로그라이트 서바이벌 게임 '언더시티-크리처 서바이벌(Undercity - Creature Survival)', 라이터스게임즈의 독창적인 퍼즐 어드벤처 '땡스, 라이트(THANKS, LIGHT.)', 더코브의 로그라이트 슈터 게임 '쉘 블레스 더 페이스리스(Shell Bless The Faithless)'를 직접 만나볼 수 있다.

이번 전시는 인디게임의 실험적 시도와 창의적인 아이디어를 직접 체험할 수 있는 자리로 힐링·전략·퍼즐·액션 등 다양한 장르의 재미를 한 공간에서 경험할 수 있다고 경콘진은 전했다. 경콘진 관계자는 "이번 전시는 인디게임의 다양성과 창의성을 한눈에 살펴볼 수 있는 게임 이용자들의 놀이터가 될 것"이라며 "관람객들이 인디게임의 진정한 가치를 느끼고 새로운 영감을 얻는 시간이 되길 바란다"라고 말했다. 전시 기간 동안 현장을 찾는 관람객을 위한 다양한 참여 이벤트도 준비된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

3.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

4.

은지원·강남, 하와이 반전 인연…"같은 선생님한테 퇴학 당해"

5.

이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

3.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

4.

은지원·강남, 하와이 반전 인연…"같은 선생님한테 퇴학 당해"

5.

이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

2.

'KBO 역사상 이런 일은 없었다' 17구 자욱놀이, 포스트시즌 역대 최다 역사였다

3.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

4.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

5.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.