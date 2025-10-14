경기콘텐츠진흥원-성남산업진흥원, 게임 특별전 '플레이그라운드' 개최

|
경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)은 성남산업진흥원과 함께 게임 특별 전시 '플레이그라운드 - 게임, 당신의 이야기가 되다'를 15일부터 28일까지 판교 경기콘텐츠코리아랩 7층 전시관 POPUP7@판교에서 개최한다고 밝혔다.
이번 전시에선 2025 인디크래프트에서 우수한 성적을 거둔 개발사들이 참여한다. 인디크래프트는 성남시, 성남산업진흥원, 한국모바일게임협회가 주관하는 인디게임 공모전으로 인디 개발사의 성장을 지원하고 건강한 게임 생태계를 조성하기 위해 매년 개최되고 있다.
전시장에서는 2025 인디크래프트 국내 부문 TOP3 진출작인 하이퍼센트의 힐링 방치형 시뮬레이션 게임 '오어플랜트(Our Plant)', 원앤원의 크리처 기반 로그라이트 서바이벌 게임 '언더시티-크리처 서바이벌(Undercity - Creature Survival)', 라이터스게임즈의 독창적인 퍼즐 어드벤처 '땡스, 라이트(THANKS, LIGHT.)', 더코브의 로그라이트 슈터 게임 '쉘 블레스 더 페이스리스(Shell Bless The Faithless)'를 직접 만나볼 수 있다.
이번 전시는 인디게임의 실험적 시도와 창의적인 아이디어를 직접 체험할 수 있는 자리로 힐링·전략·퍼즐·액션 등 다양한 장르의 재미를 한 공간에서 경험할 수 있다고 경콘진은 전했다. 경콘진 관계자는 "이번 전시는 인디게임의 다양성과 창의성을 한눈에 살펴볼 수 있는 게임 이용자들의 놀이터가 될 것"이라며 "관람객들이 인디게임의 진정한 가치를 느끼고 새로운 영감을 얻는 시간이 되길 바란다"라고 말했다. 전시 기간 동안 현장을 찾는 관람객을 위한 다양한 참여 이벤트도 준비된다.