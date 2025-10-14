'10kg 찐' 서인영 성수동 포착..동글동글해도 당당한 민낯

최종수정 2025-10-14 08:48

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 서인영이 이혼 후 오히려 편안해진 일상을 공했다.

14일 서인영은 "성수동 데이트"라며 자신의 계정에 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 서인영이 성수동의 한 카페에서 지인과 낮술을 즐기는 모습이 담겨 있다.

최근 10kg이 찌고 코 성형 부작용으로 코 보형물을 뺀 사실을 직접 고백한 서인영은 예전보다 훨씬 부드러운 인상으로 변해있다.

앞서 서인영은 최근 SNS 라이브로 팬들과 소통하던 중 10kg 증량 사실을 전해 화제를 모았다.


팬들이 "살쪘다"고 언급하자 서인영은 "예전에는 42kg였고 지금은 좀 쪘다. 다 돌아온다. 살 빼면 된다. 근데 솔직히 말랐을 때 마른 것도 좋았는데 난 지금 살 찐 게 좋다. 마음이 편하다"고 솔직하게 밝혔다.

또한 한 팬이 코수술에 대해 묻자 "DM을 달라. 여기서는 정보를 알려줄 수가 없다"며 "난 이제 코 보형물을 다 뺐다. 원래 코끝만 엄청 뾰족하게 하지 않았냐. 근데 난리 났었다. 코에 뭘 넣을 수가 없는 상태라서 다 뺐다"고 성형 부작용도 고백했다.

한편, 서인영은 지난 2023년 2월 비연예인 사업가 A씨와 결혼했으나 7개월 만인 9월 이혼설이 불거졌다.


이후 11월 서인영은 A씨와 합의 이혼을 완료했다며 "앞서 여러 매체를 통해 보도된 것과 같이 이혼 과정에서 귀책사유와 같은 이슈는 없었다는 점 말씀 드린다"며 "두 사람은 원만한 합의 하에 결혼 생활을 마무리하기로 했으며, 앞으로 각자의 길을 응원하기로 했다"고 밝혔다.

lyn@sportschosun.com

