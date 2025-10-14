'비정상회담' 로빈♥김서연, 난임판정 3일 만 자연임신 "너무 신기해"[공식]

기사입력 2025-10-14 10:01


'비정상회담' 로빈♥김서연, 난임판정 3일 만 자연임신 "너무 신기해"[…

'비정상회담' 로빈♥김서연, 난임판정 3일 만 자연임신 "너무 신기해"[…

[스포츠조선 김소희 기자]프랑스 출신 방송인 로빈 데이아나와 LPG 출신 김서연 부부가 임신 소식을 전했다.

13일 유튜브 채널 '로부부'에는 "우리가 난임이라고? + 그리고 3일뒤... | 임신준비 산전검사VLOG"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 두 사람이 임신 준비를 위해 산부인과를 찾은 모습과 함께, 며칠 뒤 예상치 못한 기쁜 소식을 전하는 장면이 담겼다.


'비정상회담' 로빈♥김서연, 난임판정 3일 만 자연임신 "너무 신기해"[…
이날 부부는 산전 검사를 위해 산부인과를 찾았다. 김서연은 "보통은 결혼 전에 검사를 많이 하는데, 우리는 이제야 한다. 나이가 어린 편이 아니니까 좀 떨린다"며 긴장된 마음을 드러냈다. 이후 검사를 마치고 나온 부부는 다소 침울한 표정을 지었다.

김서연은 "오늘 조금 안 좋게 나왔다. 둘 다 좀 침울해졌다"며 "저는 4~5일 뒤에 다시 와서 난소 나이 검사 결과 등 듣기로 했다. 난소 나이는 바로 안 나온다"고 설명했다.

로빈은 "선생님이 괜찮다고 하셨다"고 위로했지만, 김서연은 "나이가 어릴수록 확률이 높다고 하시면서 '수술도 고려해 보라'고 하셔서 충격이었다"며 속상한 마음을 드러냈다.

특히 로빈은 "서연이는 건강하게 나왔고, 내 쪽이 문제였다"며 자신을 자책했고, 김서연은 "운동을 오래 열심히 한 남성들이 정자에 문제가 있는 경우가 많다고 들었다. 오빠는 늘 '나는 무조건 건강하다'고 생각했는데 의외였다"고 털어놨다.

이어 김서연은 "당황스럽다. 우리가 결혼한 지 4개월밖에 안 됐으니까 '자연임신을 시도해 봐라'라고 하실 줄 알았는데, '어릴 때 수술하세요'라고 하셔서 당황스럽다"고 속상한 마음을 전했다.


'비정상회담' 로빈♥김서연, 난임판정 3일 만 자연임신 "너무 신기해"[…
그러나 며칠 뒤, 부부는 예상치 못한 기적 같은 소식을 전했다. 김서연은 "일주일 전 난임 검사를 받고 시험관 시술을 권유받았을 정도로 스트레스를 많이 받았는데, 생리 예정일에 테스트기를 해보니 아주 희미한 두 줄이 나왔다"며 "매일 다시 테스트했는데 선이 또렷하게 보여 병원을 갔고, 임신이 확정됐다"고 밝혔다.


그는 "정자 문제 이야기를 들은 지 불과 3일 만에 임신이 된 것"이라며 "난임 전문의도 '어떻게 이런 경사가 있냐'며 축하해주셨다. 10월 10일에 아기집 보러 병원에 다시 간다"고 덧붙였다.

로빈은 "정말 기쁜 일이지만, 아직은 조심스럽고 잘 되길 바라는 마음이 크다"며 겸손한 소감을 전했고, 김서연은 "정말 일주일동안 많은 일이 있었다. 난임 판정으로 '어떡하지?'했는데, 지금은 약간 입덧처럼 냄새가 힘들어지는 단계까지 왔다. 너무 신기한 일주일이었다"라고 벅찬 마음을 드러냈다. 두 사람은 아기의 태명을 '하늘'이라고 알리며, 새로운 생명의 시작을 기쁨으로 맞이했다.

한편, 1990년생인 로빈과 1991년생인 김서연은 지난 5월 서울 서초구 반포동의 한 예식장에서 화촉을 밝혔다. 사회는 JTBC '비정상회담'으로 인연을 맺은 벨기에 출신 방송인 줄리안이 맡았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

4.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

5.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

4.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

5.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

스포츠 많이본뉴스
1.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

2.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

3.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

4.

'韓 축구 역사를 뒤흔든다' 이강인, 950억 '유레카'...손흥민의 2배→김민재까지 넘을 초대형 이적 예고

5.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.