이용식, 붕어빵 손녀와 이마 뽀뽀 '뭉클'..딸 이수민 울컥 "손녀 바보 할아버지"

기사입력 2025-10-14 14:45


[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 이용식의 딸 이수민이 아버지와 딸의 따뜻한 투샷을 공개했다.

14일 이수민은 자신의 SNS에 "뭉클한 투샷. 이용식 손녀 바보"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 이용식은 손녀 이엘 양과 이마 뽀뽀를 하거나 품에 안고 환한 웃음을 짓고 있다. 이엘 양 역시 할아버지의 품에서 밝은 미소를 지으며, 다정한 분위기를 연출했다. 붕어빵처럼 닮은 조손 관계가 보는 이들에게 흐뭇함을 안겼다.

특히, 분홍색 레이스 원피스를 입은 이엘 양은 훌쩍 자란 모습으로 눈길을 끌며 폭풍 성장한 근황을 전했다.


이를 본 팬들은 "할아버지랑 붕어빵이다", "너무 귀엽고 사랑스럽다", "덩달아 울컥하는 투샷", "너무 보기 좋다" 등 폭발적인 반응을 남겼다.

한편 이용식 딸 이수민은 트로트 가수 원혁과 지난해 4월 결혼, 지난 5월 첫 딸 이엘이를 품에 안았다. 이수민 원혁 부부는 이엘 양 육아를 위해 이용식의 평창동 100평대 집에 함께 거주 중이다.

