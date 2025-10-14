팝페라 소프라노 애슐리, 2025 서울발레페스티벌 개막 무대 장식

|
섬세한 감성과 탁월한 기교, 그리고 진심 어린 목소리로 감동을 전하는 팝페라 소프라노 애슐리(Ashley)가 2025년 서울발레페스티벌(Seoul Ballet Festival)의 개막 무대를 장식한다.
그녀의 공연은 뉴욕, 런던, 싱가포르 등 세계 주요 도시에서 초청되어 성황리에 펼쳐졌으며, 각국의 평론가들로부터 "감성과 테크닉이 완벽히 조화를 이룬 세계적 보이스"라는 찬사를 받아왔다.
2019년 Mnet <너의 목소리가 보여> 시즌6에 '뉴욕 팝페라 요정'으로 출연하며 대중적 인지도를 얻은 이후, 수많은 콘서트와 뮤지컬, 오케스트라 협연 무대에서 그 존재감을 확고히 해왔다.
이번 서울발레페스티벌의 개막공연에서 애슐리는 발레와 팝페라의 경계를 허무는 특별 무대를 선보일 예정이다.
그녀의 목소리는 단순한 노래를 넘어, 인간의 삶과 사랑, 그리고 예술의 의미를 전하는 따뜻한 울림으로 세계 무대의 관객들과 교감하고 있다.
국내외 정상급 무용수와 발레단이 참여하는 대표적인 예술축제인 서울발레페스티벌 (Seoul Ballet Festival)은 오는 17일(금)~19일(일), 서울 석촌호수 서호 수변무대에서 펼쳐진다. 시민과 함께 즐기는 야외 발레 무대를 통해 한국 발레의 대중화와 국제화를 선도하고 있다.
올해는 '예술, 일상의 무대 위로'라는 주제로 3일간 다양한 공연과 참여 프로그램이 펼쳐질 예정이다.