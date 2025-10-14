이수지 "군통령? 배 가리라는 DM만 100통씩 온다…그래서 더 노출"(살롱드립)

[스포츠조선 고재완 기자] 개그우먼 이수지가 유쾌한 입담으로 솔직한 'DM 폭탄' 에피소드를 털어놨다.

14일 공개된 김태호 PD의 제작사 유튜브 채널 'TEO'의 웹예능 '살롱드립2' 말미에는 코미디언 이수지가 등장하는 다음 주 예고가 공개됐다.

이수지는 장도연과의 대화 중 "노출로 인기 올랐다더라" "군통령이라 DM이 쏟아진다더라"는 질문에 이수지는 "DM 한 명 왔다"고 웃으며 "대신 '배 가리라'는 메시지는 100개쯤 왔다"고 폭소를 터뜨렸다.

이어 "그래서 반항심이 생겼다. '에라 모르겠다' 싶어서 더 노출했다"고 답했다.


장도연은 "이수지는 진짜 무슨 말을 해도 자기 색깔이 있다"고 말하자 이수지는 "지금도 '랩 해봐' 하면 한다"며 즉석에서 부캐 '햄부기'로 변신해 랩을 선보였다. 즉흥 연기에 능숙하게 몰입하는 그의 모습에 장도연은 "진짜 지독하게 잘한다"고 혀를 내둘렀다.

한편, 이수지는 이날 방송에서 과거 '백화점 DC 요구' 논란에 대해서도 솔직히 인정했다. 그는 "명품점에서 '이거 얼마에 형성돼 있죠? 백만 원만 깎아줘요'라고 했다"며 "정찰제인 거 다 알지만 점원분 한 번 웃겨드리려고 한 거였다"고 해명했다.
