[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…

[스포츠조선 조지영 기자] '세기의 결혼'이었던 신민아와 김우빈의 결혼식에서 주례사를 남긴 법륜스님이 부부를 향한 진심어린 조언을 아끼지 않았다.
신민아와 김우빈은 지난 20일 오후 7시 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 10년 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺었다. 이날 예식은 평소 김우빈과 절친한 배우 이광수의 사회로 시작해 주례를 맡은 법륜스님의 따뜻하고도 깊이 있는 덕담이 현장을 훈훈하게 물들였다. 또, 축가로는 가수 카더가든이 등장해 신민아가 출연한 tvN 드라마 '갯마을 차차차'의 삽입곡 '로맨틱 선데이'를 열창, 식장의 로맨틱한 분위기를 고조시켰다.
무엇보다 이날 결혼식을 더욱 경건하고 의미있게 만든 법륜스님의 주례사가 공개돼 많은 화제를 모았다. 법륜스님은 지난 2017년 비인두암 투병 중이었던 김우빈과 여자친구 신민아에게 정신적으로 큰 의지가 되어준 인물이다. 이를 계기로 법륜스님과 인연을 이어온 김우빈과 신민아는 올해 5월 부처님오신날을 맞아 서울 서초동 정토사회문화회관에서 열린 행사에 나란히 참석해 화제를 모으기도 했다.
법륜스님이 이끄는 정토회는 23일 신민아와 김우빈의 결혼식에서 주례를 맡은 법륜스님의 주례사 전문을 올려 다시금 화제를 모았다.
법륜스님은 "먼저 두 사람의 결혼을 축하한다. 나는 두 분과 오랫동안 알고 지냈다. 신민아는 마음이 따뜻하고 착해서 10여년 전부터 가난한 아이들을 돕는 일에 꾸준히 후원을 해왔다. 특히 북한에서 남한으로 넘어온 이탈주민들의 애환을 덜어주는 일에 많은 지원을 했다. 이탈주민과 함께 온 아이들은 한국 사회에 적응을 못 해서 학교에서 왕따를 당하는 일들이 빈번한데, 그 아이들을 방과 후에 돌보는 프로그램에 늘 후원을 해왔다"며 신민아의 선행을 언급했다.
또한 김우빈과 인연에 대해서는 "김우빈은 한때 건강이 좋지 않아서 어려움을 겪었는데 신민아가 공양미를 머리에 이고 경주 남산 관세음보살 앞에 가서 종교를 넘어서서 함께 기도를 했다. 그 후 김우빈이 다시 건강을 되찾고 오늘 이 자리에서 두 분이 손잡고 함께 일생을 살아가겠다며 결혼을 약속하게 된 것은 정말 깊은 인연의 결과다"고 밝혀 감동을 자아냈다.
10년간 키운 사랑의 결실을 맺게 된 신민아와 김우빈 부부를 향한 진심어린 조언도 이어졌다. 법륜스님은 "같이 산다는 게 쉽지는 않다. 늘 오늘과 같은 마음이라면 얼마나 좋겠나. 살다 보면 견해가 다름이 생기고, 그로 인해서 갈등이 생긴다. 대부분의 사람들은 결혼을 하면 두 사람이 서로 좋아하기 때문에 서로 같아야 한다고 생각한다. 그러다 보니까 결혼의 좋음도 있지만 결혼이 개인의 자유를 속박할 때가 많다. 그래서 떠나고 싶은 마음이 생긴다. 이를 극복하려면 결혼한 부부가 서로 의지하는 따뜻함만 추구할 것이 아니라 개인의 자유를 매우 존중하는 게 필요하다"며 "두 분은 우리 사회에서 국민의 사랑을 받는 널리 알려진 분들이다. 그래서 두 사람 사이에 어떤 갈등이 생기면 두 사람 개인의 문제에 끝나는 것이 아니라 우리 사회 전체에 영향을 미치게 된다. 그렇기 때문에 두 사람이 갖고 있는 명예에 따르는 사회적 책임을 항상 염두에 두어야 한다. 사랑하는 아내에 대한 남편으로서의 책임, 존경하는 남편에 대한 아내로서의 책임뿐만 아니라 두 분은 많은 국민들이 여러분을 사랑하는 만큼 거기에 어긋나지 않도록 살아가는 사회적 책임을 가지는 것이 꼭 필요하다"고 조언했다.
법륜스님의 주례사가 공개된 이후 신민아와 김우빈 부부를 향한 응원과 축하의 목소리가 더욱 커졌다. 김우빈을 향한 신민아의 애틋한 마음이 전해져 팬들에게 깊은 여운을 남긴 것.
지난 2015년 공개 열애를 시작, 10여년째 사랑을 키워갔던 신민아와 김우빈에겐 사랑 그 이상의 신뢰와 믿음이 존재하는 사이다. 특히 신민아는 2017년 5월 악성 종양이 인두에 생기는 비인두암 진단을 받은 뒤 활동을 전면 중단, 항암 치료에 돌입한 김우빈에게 가장 큰 힘이 되어준 인물이다. 김우빈이 인생에서 가장 힘들고 고통스러웠던 시기에 묵묵히 인내의 시간을 함께 견뎌준 연인이었던 신민아는 김우빈의 호전을 간절하게 바라며 '공양미를 머리에 이고 경주 남산 관세음보살 앞에 가서 기도'를 할 정도로 연인 김우빈을 걱정하고 보살폈고 김우빈이 건강을 회복한 이후에도 건강하고 예쁜 만남을 이어가며 연예계 공개 연애의 모범 사례로 남았다.
뿐만 아니라 신민아와 김우빈은 연예계 대표 '선행 커플'의 대표로 불려질만큼 오랫동안 기부와 봉사를 이어가며 귀감이 되기도 했다. 무엇보다 결혼식 당일까지도 두 사람은 한림화상재단, 서울아산병원, 좋은벗들 등 여러 기관에 총 3억원의 기부금을 전달하며 따뜻한 마음을 전하기도 했다.
한편, 신민아는 내년 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'로, 김우빈은 tvN 드라마 '기프트'로 컴백한다.