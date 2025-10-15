민효린→홍진영·현아, 여자 연예인은 살이 죄? 황당 임신설[SC이슈]

기사입력 2025-10-15 06:54


민효린→홍진영·현아, 여자 연예인은 살이 죄? 황당 임신설[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 왜 유독 여자 연예인에게만 난리일까.

최근 온라인이 여성 스타들의 임신설로 들끓었다.


민효린→홍진영·현아, 여자 연예인은 살이 죄? 황당 임신설[SC이슈]
10일에는 빅뱅 태양의 아내이자 배우인 민효린의 둘째 임신설이 제기됐다. 민효린은 태양과 함께 사진작가 묵정욱의 결혼식에 참석했다. 민효린은 블랙 투피스를 입고 단아한 매력을 뽐냈는데, 일부 네티즌들은 민효린이 살이 찐 것 같다며 둘째를 임신한 것 같다는 추측을 내놨다. 이에 민효린은 14일 자신의 계정에 "엄마로서 지내는 저의 모습도 많이 응원해 달라"며 직접 셀카 사진을 게재, 임신설을 일축했다.

민효린은 지난해 7월에도 꽃무늬 치마를 입은 사진이 공개됐을 때 아랫배가 살짝 나와 보인다는 이유로 둘째 임신설에 휘말린 바 있다. 이에 민효린 측은 "옷이 접혀서 사진에 잘못 나온 것"이라 해명하기도 했다.


민효린→홍진영·현아, 여자 연예인은 살이 죄? 황당 임신설[SC이슈]
가수 현아도 최근 공항 출국 사진에서 다소 통통해진 모습을 보여 임신설의 주인공이 됐다. 현아는 용준형과 결혼한 이후 끊임없이 임신설에 곤욕을 치렀다. 워낙 마른 몸매의 소유자였던 만큼, 결혼 후 통통해진 모습이 오해를 불러일으킨 것. 이에 현아는 자신의 계정에 "현아야 많이 X먹었잖아. 정신 차리고 빡세게 다이어트 해보자"며 울분을 터트리기도 했다.


민효린→홍진영·현아, 여자 연예인은 살이 죄? 황당 임신설[SC이슈]
임신설은 기혼 스타들만 겨냥하지 않았다. 아직 결혼도 하지 않은 미혼 스타들에게도 루머가 따라붙으면서 눈살을 찌푸리게 했다.

가수 홍진영은 최근 임신과 관련한 가짜뉴스의 희생양에 됐다. 일부 사이버렉카들이 행사장에서 찍힌 영상에서 살짝 뱃살이 포착됐다며 터무니 없는 임신설을 들고 나온 것이다.

이에 홍진영은 14일 방송된 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에 출연, "그렇지 않다"고 임신설을 부인했다. 그는 "너무 서운하다. 영상이 계속 양산되고 있다. 댓글을 보면서 상처받는다. 배꼽도 크다는데 아니다"라고 해명했다. 또 "사실 저 때 밥을 많이 먹긴 했다. 문어비빔밥을 먹었다. 저 치마는 찢을 거다. 비키니 입고 가위로 찢을 거다. 나 벗으면 장난 아니다"라고 강조했다.


민효린→홍진영·현아, 여자 연예인은 살이 죄? 황당 임신설[SC이슈]

송가인은 '애둘맘' 루머에 시달렸다. 송가인은 TV조선 '허영만의 백반기행'에서 "누구랑 결혼했다, 아기 둘 낳았다 별 소리가 많다. (가짜뉴스는) 하나도 보시면 안된다. 저 아직 결혼 안했다"고 못 박았다.

이처럼 외모가 조금만 달라보여도 임신설이 따라 붙으며 여성 스타들을 괴롭히고 있다. 연예인에게 외모 관리는 떼려야 ? 수 없는 일이라지만, 지나치게 가혹한 평가와 근거없는 뜬소문으로 개인의 행복과 사생활, 명예를 침해하는 일은 지양해야 한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

2.

김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"

3.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

4.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

5.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

2.

김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"

3.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

4.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

5.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

3.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

4.

"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다

5.

'PS 역대 최초-최초-최다' 다저스 2606억 잭팟, 로버츠 완전히 반했다 "내가 기억하는 한 최고"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.