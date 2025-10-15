스키즈·이찬원 등 특별 퍼포먼스 예고…국내 티켓팅 15일 오픈[2025 KGMA]

기사입력 2025-10-15 09:07


스키즈·이찬원 등 특별 퍼포먼스 예고…국내 티켓팅 15일 오픈[2025 …

[스포츠조선 고재완 기자] '2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(KGMA)가 티켓 예매를 시작해 국내외 K팝 팬들의 열기가 뜨겁게 달아오르고 있다.

15일 KGMA 조직위원회는 오는 11월 14일과 15일 인천 인스파이어 아레나에서 개최되는 '2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 with iM뱅크'(2025 KGMA)의 국내 티켓 오픈 1차 예매를 이날 오후 8시부터 빅크 패스를 통해 진행한다고 밝혔다. 2차 예매는 16일 오후 8시에 오픈된다.

지난해 '갤럭시의 탄생'이란 테마로 총 33개에 달하는 별들의 반짝이는 무대 향연이 펼쳐져 K팝 팬들에게 깊은 인상을 남겼다면, 올해 KGMA에선 '링크 투 케이팝'(LINK to K-POP)이라는 주제에 맞게 노래?무대?세대?K팝의 역사를 하나로 링크(LINK, 연결)하는 스페셜 스테이지가 펼쳐진다. 올해 눈부신 활약을 펼친 신인 그룹들이 1세대부터 5세대까지 K팝의 역사를 잇는 특별한 무대를 차례로 펼쳐 K팝 세대 대통합을 이뤄낼 예정이다.

개별 가수들이 KGMA에서 선보이는 특별한 무대도 관전 포인트다. 빌보드 70년 역사에 획을 그으며 글로벌 톱 아티스트로 우뚝 선 스트레이 키즈는 이번 KGMA에서 팬들과 함께 특별한 '세리머니'를 선보이는데, 특히 방송에서 공개한 적 없던 무대를 이번 KGMA에서 최초로 공개할 예정이라 기대가 뜨겁다.

트롯 스타들도 반전 무대로 관객들의 눈과 귀를 홀릴 예정이다. 노래부터 악기 연주까지 못 하는 게 없는 만능엔터테이너 이찬원은 기타 연주로 팬들에게 특별한 무대를 선사할 예정이다.

과거 보이그룹 유비스로 활동했던 '원조 아이돌' 출신 장민호의 파격 변신도 흥미로운 볼거리다. 장민호는 숨겨뒀던 댄스 본능을 살려 메가 스테이지를 연출한다는 각오다.

또 최근 '한일가왕전'에서 한국 대표 가왕으로 활약한 '장구의 신' 박서진 또한 현란한 장구 퍼포먼스를 통해 역대급 무대를 선보일 것을 예고했다.

이밖에 대세 싱어송라이터로 떠오른 우즈가 국내에서 열리는 가요 시상식에 참석하는 건 KGMA가 처음이라 해당 무대에 대한 팬들의 관심도 뜨겁다. 또 밴드 뮤지션으로 양일 각각 출연하는 엑스디너리 히어로즈와 루시는 K밴드 음악의 다채로운 스펙트럼을 KGMA 무대에서 유감없이 펼쳐낼 계획이다.


미야오, 아이딧, 아홉, 올데이 프로젝트, 클로즈 유어 아이즈, 키키, 킥플립, 하츠투하츠 등 데뷔 첫 해부터 가요계를 뜨겁게 달구며 루키 라인업으로 이름을 올린 팀들은 '완성형 신인' 타이틀에 걸맞게 높은 완성도의 퍼포먼스로 KGMA를 빛낸다는 각오다. SM 연습생 프로젝트 팀 SMTR25는 KGMA를 통해 국내 팬들을 처음 만나는 만큼 어느 때보다 설레는 마음으로 무대를 준비 중이다.

이들 외에도 지난해 KGMA에서 역대급 무대로 호평을 남긴 에이티즈를 비롯해 '2025 KGMA'에서 어떤 별들이 어떤 특별한 무대를 선보일지는 순차적으로 공개될 예정이다.

올해 2회째를 맞는 KGMA는 음악적 진화와 최신 기술이 결합된 무대를 통해 전 세계 팬들에게 보다 화려하고 다채로운 경험을 선사할 예정이다. 지난해에 이어 배우 남지현이 이틀 연속 MC로 나서 첫날은 아이린(레드벨벳), 둘째 날은 나띠(키스오브라이프)와 각각 호흡을 맞춘다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'175cm-55kg' 고준희, 3일만 3kg 감량 비결 "가슴 마사지"[SC리뷰]

2.

함소원, 전남편 진화와 재회한 이유 "추석엔 혜정이 아빠 만나야"

3.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

4.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

5.

홍진영, 10위권 재벌가 며느리 될뻔 "재벌 손자가 내 여자 하래서 '병X'이라고"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'175cm-55kg' 고준희, 3일만 3kg 감량 비결 "가슴 마사지"[SC리뷰]

2.

함소원, 전남편 진화와 재회한 이유 "추석엔 혜정이 아빠 만나야"

3.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

4.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

5.

홍진영, 10위권 재벌가 며느리 될뻔 "재벌 손자가 내 여자 하래서 '병X'이라고"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질이 붕괴됐다" 일본전 대참패 충격 빠진 브라질..."일본, 한국보다 완성도 높은 팀" 극찬

2.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

3.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

4.

한화, 좋다 말았네…영웅 없이 이겼다, 플레이오프는? 여러모로 반가운 4차전 업셋 시리즈

5.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.