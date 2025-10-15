[공식]변우민, ‘판타지오’와 전속계약…차은우·김선호와 한솥밥

기사입력 2025-10-15 09:19


[스포츠조선 조민정 기자] '국민배우' 변우민이 판타지오와 새로운 출발을 알렸다.

15일 판타지오는 "배우 변우민과 전속계약을 체결했다"며 "안정적인 연기력과 변화무쌍한 캐릭터 소화력을 지닌 변우민과 함께하게 돼 기쁘다. 그가 쌓아온 내공을 다양한 무대에서 펼칠 수 있도록 전폭 지원할 예정이니 많은 관심과 애정 부탁드린다"고 밝혔다.

올해로 데뷔 39년 차를 맞은 변우민은 드라마 '아내의 유혹' '현재는 아름다워' '낭만닥터 김사부 1·2·3 '하늘의 인연'과 뮤지컬 '진짜 진짜 좋아해' '실연남녀' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 강렬한 존재감을 각인시켜왔다.

최근에는 우리 동네 건강왕을 통해 특유의 입담과 자연스러운 진행 실력으로 예능에서도 활약 중이다.

단단한 연기력과 예능감까지 겸비한 그가 본격적으로 새로운 전성기를 맞이할지 관심이 집중된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



