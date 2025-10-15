안형준 MBC사장, 故오요안나에 공식 사과…모친에 명예사원증 전달 '눈물'

최종수정 2025-10-15 11:17

안형준 MBC사장, 故오요안나에 공식 사과…모친에 명예사원증 전달 '눈물…
직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나 어머니 장연미 씨가 15일 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 안형준 MBC 사장으로부터 고인의 명예사원증을 받은 뒤 눈물을 흘리고 있다. 연합뉴스

[스포츠조선 고재완 기자] MBC가 직장 내 괴롭힘으로 세상을 떠난 기상캐스터 고 오요안나와 관련해 공식 사과했다.

안형준 MBC 사장은 15일 공식 기자회견을 통해 사과 입장을 전했다. 안 사장은 "먼저 꽃다운 나이에 이른 영면에 든 故 오요안나 씨의 명복을 빕니다. 헤아리기 힘든 슬픔 속에서 오랜 시간을 견뎌오신 고인의 어머님을 비롯한 유족께 진심으로 위로와 사과의 말씀을 드립니다"라고 했다.

이어 "오늘의 이 합의는, 다시는 이런 안타까운 일이 없어야 한다는 문화방송의 다짐이기도 합니다"라며 "MBC는 지난 4월, 상생협력담당관 직제를 신설해 프리랜서를 비롯해 MBC에서 일하는 모든 분의 고충과 갈등 문제를 전담할 창구를 마련했고, 직장 내 괴롭힘과 부당대우 등의 비위를 예방하기 위한 교육도 수시로 시행하고 있습니다"라고 밝혔다.

덧붙여 안 사장은 "책임 있는 공영방송사로서, 문화방송은 서로 존중하고 배려하는 조직문화, 그리고 더 나은 일터를 만들어 가기 위해 지속적으로 노력하겠습니다"라며 "다시 한번, 고 오요안나 씨의 명복을 기원합니다"라고 전했다.

한편 오요안나는 2021년 MBC 기상캐스터로 입사해 'MBC 뉴스' 'MBC 뉴스투데이' 등에 출연하며 활발히 활동했으나, 지난해 9월 향년 28세로 세상을 떠났다. 사망 소식은 3개월 뒤인 12월에야 알려졌고, 올해 1월 고인의 휴대전화에서 원고지 17장 분량의 유서와 녹취, 메시지 등 직장 내 괴롭힘 정황이 담긴 증거가 발견되며 논란이 확산됐다.

고용노동부는 지난 5월 MBC를 대상으로 한 특별근로감독 결과 "단순한 지도나 조언을 넘어 사회통념상 업무상 필요성이 인정되기 어려운 발언이 반복됐다"며 고인에 대한 괴롭힘 사실을 인정했다. 다만 고인이 프리랜서 계약직 신분이었기에 근로기준법상 '직장 내 괴롭힘 금지' 조항은 적용되지 않는다고 판단했다.

고인의 어머니는 지난달 1주기를 맞아 MBC 사옥 앞에서 공식 사과와 재발 방지, 명예 회복을 요구하며 단식 농성에 돌입했다. 단식 27일 만인 지난 5일, 유족과 MBC가 합의하면서 농성은 종료됐다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

2.

사실상 '사망선고' 유열, 폐섬유증으로 40kg→기적적 회복 "유언장도 썼다"

3.

'마약' 황하나, 승리 '버닝썬' 단골이라더니…범죄그룹 연루 의혹 속 캄보디아 포착[SC이슈]

4.

'혼전임신' 곽튜브, 결혼식 현장 최초 공개..전현무는 한숨 ('전현무계획')

5.

승리·황하나 이번엔 캄보디아 논란…인터폴 적색수배→'태자단지' 루머 재점화

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

2.

사실상 '사망선고' 유열, 폐섬유증으로 40kg→기적적 회복 "유언장도 썼다"

3.

'마약' 황하나, 승리 '버닝썬' 단골이라더니…범죄그룹 연루 의혹 속 캄보디아 포착[SC이슈]

4.

'혼전임신' 곽튜브, 결혼식 현장 최초 공개..전현무는 한숨 ('전현무계획')

5.

승리·황하나 이번엔 캄보디아 논란…인터폴 적색수배→'태자단지' 루머 재점화

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질이 붕괴됐다" 일본전 대참패 충격 빠진 브라질..."일본, 한국보다 완성도 높은 팀" 극찬

2.

'2-0에서 2-3, 일본에 대역전패' 카세미루의 작심토로 "45분으로 어린 시절의 꿈을 날릴 수 있어"

3.

17년만에 갱신된 '업셋' 삼성의 역사…그 사이 '넘사벽' 격차 벌어진 '가을 흉가' 롯데의 아픔 [SC포커스]

4.

"SONNY, 월드컵에서 보자" '단짝' 케인 멀티골→투헬 "이런 선수 없다" 최고 극찬…'6전 전승→18골-0실점' 잉글랜드 무결점, 유럽 첫 북중미行 확정

5.

'이번엔 우승?' 잉글랜드, 유럽서 가장 먼저 북중미행 확정...6전승-18골-무실점 '완벽 그 자체'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.