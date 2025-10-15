[SC현장] "외모보다 실력"…소연→개코 '힙팝 프린세스', '언프' 신…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 새로운 힙팝 걸그룹이 탄생한다.
15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 '힙팝 프린세스' 제작발표회에서 정민석PD는 "힙합과 팝을 접목해 힙팝이라는 새로운 장르의 걸그룹이 탄생하는 게 목표다. 10년 전 방송된 대한민국 최초의 여자 힙합 프로그램 '언프리티 랩스타'에서 보여줬던 실력 중심의 경쟁, 당당하고 솔직했던 경쟁들이 이번 프로그램에 방영됐으면 좋겠다"고 소개했다.
황금상 챕터아이 담당은 "Mnet이 가진 글로벌 제작 역량과 디지털 마케팅 솔루션을 통해 기존과 다른 사업을 진행하면 글로벌 경쟁력이 있을 거라 생각했다. 내년 챕터아이와 계약, CJ ENM과 일본 광고대행사 하쿠호도의 지원을 받는다. 기존과는 다른 마케팅으로 새로운 그룹의 활동을 만들 거다. 준비하고 있는 게 많다"고 어필했다.
이어 "퍼포먼스 하며 라이브가 가능한 그룹을 만들 거다. 멤버 수는 고민 중이다. 프로그램을 진행하며 데뷔 인원을 확정할 예정이다. 기존 그룹과는 차별화된 모습이 있을 거다. 한국과 일본, 양국을 공감시킬 수 있는 게 중요하다. 자신의 이야기, 지금 세대의 이야기를 전달할 수 있는 친구가 가장 매력적일 것"이라고 설명했다.
'언프'에서 존재감을 발산했던 그룹 아이들 소연은 이번 시즌 단독 MC이자 메인 프로듀서로 돌아왔다.
소연은 "'언프' 때 제가 고등학생이었는데 9년 뒤 성인이 돼서 '힙팝 프린세스'를 할 수 있다는 게 너무 영광스럽다. 함께하게 해주셔서 감사하다. 오디션 프로그램 심사가 처음은 아니다. 매력과 스타성을 강조했었는데 '언프리티 랩스타'를 제목으로 달고 나온 만큼 이번에는 무조건 실력이라는 얘기를 계속하고 있다. 여기에서 만큼은 실력이 최우선 돼야 한다. 참가자들 모두가 랩 메이킹을 할 수 있다는 것이 타 프로그램과 차별화 되는 점이라 생각한다"고 밝혔다.
개코는 "처음엔 참가자 40명을 집중해서 끝까지 디렉팅할 수 있을지, 시간적, 체력적으로 가능할지 걱정했다. 막상 시작해보니 다들 실력이 좋아 디렉팅할 게 많이 없어서 빠르게 끝났다. 힙합 장르의 그룹을 만든다는 게 재미있었다. 어린 시절 힙합 그룹을 너무 사랑했기 때문에 힙합과 팝의 결합이라는 프로젝트가 새롭고 설레였다 저는 참가자들 나이 때 TV보면서 배나 긁고 있었다. 랩을 처음 접한 친구들도 있는데 참가자들의 재능과 흡수력, 잠재력이 대단하다. 저 나이 때 본인이 원하는 걸 찾고 도전하는 게 신기하기도 하고 시대가 많이 바뀌었다는 걸 느낀다"고 말했다.
이와타 타카노리는 "저도 오디션을 통해 그룹 활동을 했다. 그런 경험을 바탕으로 참가자들에게 조언을 해줄 수 있을 거라 생각한다. 한국 참가자들은 스킬이 좋고 일본 참가자들은 살짝 다듬어지지 않은 부분이 있지만 만날 때마다 성장하고 있다. 재능이 많은 참가자 40명이 모인 만큼 시청자분들도 감동하실 것"이라고 자신했다.
'힙팝 프린세스'는 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com