데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해…

기사입력 2025-10-15 14:30


[스포츠조선 김수현기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 28기에서 '솔로나라' 최초의 역사가 탄생한다.

15일(오늘) 밤 10시 30분 방송하는 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 3MC 데프콘-이이경-송해나를 '쇼크 사태'에 빠지게 한 제작진의 긴급 공지가 밝혀진다.

이날 3MC는 '2순위 데이트'로 격변에 휘말린 28기의 로맨스에 걱정을 내비친다. 그러자 제작진은 "잠깐만요"라고 외치더니, "솔로나라에 경이로운 일이 생겼다"고 '속보'급 긴급 공지를 전한다.


충격적인 내용을 들은 데프콘은 "잠시만요"라면서 말을 잇지 못하고, 직후 제작진이 28기 출연자가 보내온 영상을 공개하자 3MC는 당장이라도 튀어오를 듯이 자리에서 모두 벌떡 일어난다.

이후로도 세 사람은 충격과 경악에 휩싸여 '동공대지진'을 멈추지 못한다. 송해나는 "진짜로?"라면서 '입틀막'하고, 급기야 "우와! 진짜 충격이다"라고 소름 돋는다는 반응을 보인다. 이이경 역시, "어떤 연애 프로그램에서 이런 소리를 듣냐?"며 경이로움을 표현한다. 나아가 송해나는 "대체 누구야? 궁금해 미치겠네"라면서 '광대 폭발 미소'를 짓는다. 과연 '솔로나라 28번지'를 초토화시킨 '역대급 이슈'의 정체가 무엇인지에 뜨거운 궁금증이 쏠린다.


한편 8일(수) 방송한 '나는 SOLO'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 4.3%(수도권 유료방송가구 ENA·SBS Plus 합산 수치)의 시청률을 기록했으며, 분당 최고 시청률은 4.9%까지 급등했다.

또한 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 '펀덱스 차트'(10월 8일 발표)의 'TV 비드라마 화제성'에서 2위를 차지해 '네버엔딩' 인기와 화제성을 과시했다.

'돌싱 특집'인 28기가 '솔로나라' 사상 최초로 쓰게 된 '경이로운' 역사는 15일(오늘) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 공개된다.

shyun@sportschosun.com

