데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해…

[스포츠조선 김수현기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 28기에서 '솔로나라' 최초의 역사가 탄생한다.
이후로도 세 사람은 충격과 경악에 휩싸여 '동공대지진'을 멈추지 못한다. 송해나는 "진짜로?"라면서 '입틀막'하고, 급기야 "우와! 진짜 충격이다"라고 소름 돋는다는 반응을 보인다. 이이경 역시, "어떤 연애 프로그램에서 이런 소리를 듣냐?"며 경이로움을 표현한다. 나아가 송해나는 "대체 누구야? 궁금해 미치겠네"라면서 '광대 폭발 미소'를 짓는다. 과연 '솔로나라 28번지'를 초토화시킨 '역대급 이슈'의 정체가 무엇인지에 뜨거운 궁금증이 쏠린다.
또한 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 '펀덱스 차트'(10월 8일 발표)의 'TV 비드라마 화제성'에서 2위를 차지해 '네버엔딩' 인기와 화제성을 과시했다.
'돌싱 특집'인 28기가 '솔로나라' 사상 최초로 쓰게 된 '경이로운' 역사는 15일(오늘) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 공개된다.
