'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 본 건 누나"

기사입력 2025-10-15 17:15


'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 류필립이 친누나 박수지 씨와의 다이어트 콘텐츠와 관련된 오해에 대해 해명하고 근거 없는 추측성 댓글을 삼가 달라고 당부했다.

류필립은 15일 "제발 남들이 볼 수 있는 공간에서 추측성 댓글로 미나 씨를 이상한 사람 만들지 말아달라. 수지 누나의 댓글도 남들에게 오해를 불러일으키는 것 같아 내가 제대로 설명한다"라며 사진을 올렸다.

사진에는 류필립 누나 박수지 씨의 SNS 게시물에 달린 댓글이 담겨 있다. 한 네티즌은 "보세요. 그때는 왜 쭉쭉 빠졌는데 왜 지금은 몇백 그램 빠지는 것도 힘든지를...같은 사람이 다이어트하는데 왜 이리 다른지.. 분위기를 보니까 미나 님이랑 함께하면 살은 빠지지만 스트레스를 너무 받고 딱히 돈을 내가 벌거나 내가 이득을 받는 것도 아니고(남 좋은 일 하는 거 같고) 그래서 독립하며 다이어트 인플루언서도 돼서 광고도 따고 공구도 하고 그러시려는 거 같은데 후자도 나쁘진 않으나 대신 꼭 성공하시길 바란다. 정말 이건 악플이 아니라 안타까움의 댓글"이라며 장문의 댓글을 남겼다.

이에 수지 씨는 미나와 운동 스트레스, 수입 등과 관련된 내용에 별다른 해명 없이 "감사하다. 꼭 지켜봐 달라"라는 답글을 달았다.

이를 본 류필립은 해당 네티즌에게 직접 댓글을 남기며 "오해가 있다. 우리는 운동 강요한 적 없다. 일주일에 2~3번 보면서 월 몇백씩 주고 운동도 옆에서 붙어서 하는 법만 가르쳐줬고 수지 누나는 출근도 하지 않고 정해진 규칙 없이 편하게 오고 싶을 때 오면서 돈 많이 벌고 이득 많이 봤다"라고 반박했다.

이어 "내가 봤을 때 80kg까지 감량하면서 매우 행복해했다. 우리는 단 한 번도 운동 및 다이어트를 강요한 적 없고 하고 싶은 거 다 지원해 줬다. 서울 이사 비용 보증금, 중간중간 소액의 빚들을 갚아주며 다이어트에 전념할 수 있도록 도왔다. 본인 스스로 우리 몰래 무리해서 굶으면서 빼고 있었고, 공구도 여러 번 해서 돈 벌었고, 광고도 들어와서 돈을 더 많이 벌 수 있는 일들이 생겼는데 갑자기 번아웃이 와서 본인이 다이어트 및 모든 일들을 포기했다"고 주장했다.

그러면서 "두 달 쉬고 30kg이 다시 찌고 와서 다시 다이어트를 한다고 하니 멀리서 지켜볼 뿐이다. 우리는 엔터를 하는 사업가가 아니다. 이득을 본 건 수지 누나다. 우리 좋은 일 한 적 없고 수지 누나가 새로운 삶을 살고 행복해지라고 1년 동안 수지 누나만을 위해서 희생하며 달렸다. 이러한 댓글이 많은 사람들이 보고 오해할까 봐 글을 남긴다"고 전했다.


'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 …
앞서 수지 씨는 지난해 8월부터 미나, 류필립 부부의 도움을 받아 식단 관리와 꾸준한 운동을 통해 150kg에서 78kg까지 감량하는 데 성공해 화제가 됐다. 그러나 최근 미나, 류필립 부부와 함께하는 다이어트 콘텐츠에 출연하지 않아 네티즌들의 궁금증을 샀다.


이에 류필립은 "하기 싫은 걸 억지로 시킬 수 없다. 누나가 그만하고 싶다고 해서 더 이상 진행할 수 없다. 운동을 하기 싫다고 했다. 그동안 지원을 많이 해줬지만 싫다는데 어떻게 강행을 하겠나. 수지 누나와의 인연을 마무리하게 됐다"고 밝혀 불화설에 휩싸였다.

이 같은 발언으로 두 사람이 절연한 것이 아니냐는 추측까지 생겨났고, 결국 류필립은 라이브 방송을 통해 다시 한번 입장을 밝혔다. 그는 "누나와는 다이어트 프로젝트로 다시 인연을 맺었다. 평상시에 연락하면서 지내던 사이가 아니다"라며 "연을 끊고 맺고의 관계가 아니다. 너무 과장되고 상황이 부풀려졌다. 오해가 없었으면 좋겠다"고 해명했다.

이어 "누나는 다이어트할 때 행복하다고 했고 80kg까지 됐을 때도 행복하다고 했지만 이젠 아니라고 해서 심플하게 그만둔 거다"라며 "우리는 각별한 사이는 아니지만 그렇다고 싸움한 것도 아니다"라고 강조했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

다음은 김하성 차례? '보라스 고객들' 알론소-벨린저 이어 브레그먼도 FA 선언, 유격수 시장 절대 유리

5.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.