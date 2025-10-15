'51세' 정혜영, 크롭탑 올리고 드러낸 복근...♥션과 근육질 부부 인…

'51세' 정혜영, 크롭탑 올리고 드러낸 복근...♥션과 근육질 부부 인증

기사입력 2025-10-15 18:04


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정혜영이 놀라운 근육 몸매를 자랑해 감탄을 자아냈다.

정혜영은 15일 "운동과 건강한 식단은 짝꿍"이라면서 영상을 공유했다.

영상 속에는 헬스장에서 운동 중인 정혜영의 모습이 담겨있다. 다양한 기구를 이용해 운동에 집중하고 있는 정혜영. 이때 그녀의 모습에 시선이 단번에 집중됐다.

완벽한 자세는 물론 어려운 동작도 흔들림 없는 모습으로 소화 중인 정혜영이다. 특히 이 과정에서 헬스 뿐만 아니라 꾸준한 러닝을 통해 완성시킨 탄탄한 근육 몸매를 뽐내고 있어 감탄을 자아냈다.


정혜영은 "포카칩과 라면과 떡볶이가 나를 부를 땐 난 맛있게 먹고 더 불태워 열심히 운동한다. 맛있는걸 먹는 건 우리에게 크나큰 즐거움이다"면서 맛있는 것을 먹기 위해 더 열심히 운동하는 일상을 공개해 눈길을 끈다.

한편 정혜영과 션은 지난 2004년 결혼, 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com

