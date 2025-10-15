롤드컵, SOOP에선 스트리머와 함께 즐길 수 있도록 참여형 이벤트 실시

SOOP(구 아프리카TV)은 14일 개막한 2025 '리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵)을 스트리머와 유저가 함께 즐길 수 있도록 제공하며, 경기 전후로 다양한 참여형 이벤트를 운영한다고 밝혔다.

SOOP에서는 공식 중계와 함께 스트리머가 직접 경기를 중계하는 라이브 스트리밍이 병행된다. 유저들은 중계 화면만 보는 것이 아니라, 스트리머의 밴픽 해석이나 실시간 반응, 채팅에서 오가는 농담과 감탄을 통해 경기를 더욱 자유롭게 즐긴다. 특정 장면에서 동시에 놀라고 웃는 흐름이 형성되며, 경기 내용이 자연스럽게 이야기로 확장되는 점이 특징이라고 SOOP은 전했다.

이에 앞서 지난주 SOOP에서만 공식 중계된 'ASI(아시아 인비테이셔널)'에서도 이러한 이용자 흐름이 뚜렷하게 나타났다고 전했다. 대회 기간 누적 시청자 300만 명이 집계됐고, 경기가 끝나는 순간까지 스트리머 채널을 통한 반응 공유가 이어졌다.

14일 열린 롤드컵 플레이인 한국의 T1과 중국의 IG 경기에서도 같은 관람 양상이 나타났다. 듀단, 안녕수야, 쿠로, 김민교, 민결희, 프으레이, 이상호, 스맵 등 다양한 스트리머 채널에서는 밴픽 단계부터 경기 흐름에 대한 의견과 승부 예측이 오갔고, 유저들은 스트리머 채널을 중심으로 의견과 재미를 나누며 함께 경기를 시청했다.

SOOP은 롤드컵 기간 동안 유저 참여형 이벤트를 다양하게 운영한다. '승부예측 출석 이벤트'에서는 경기 결과 예측에 참여하면 젬이 지급되고, 누적 참여자에게는 추가 보상이 주어진다. 'LCK 출전팀 응원 메시지 릴레이'는 팀별 목표 달성 시 경품을 추첨으로 제공하며, 팀의 경기 결과에 따라 보상이 추가된다.

시청 드롭스는 LoL 공식 방송국과 공식 중계 스트리머 채널에서 젬 코드가 랜덤으로 드롭되며, 일부 채널에서는 LoL 인게임 아이템이 함께 제공된다. SOOP은 이번 이벤트를 통해 팬들이 경기를 예측하고, 응원하며, 시청하는 모든 과정에서 함께 즐길 수 있는 경험을 선사할 계획이라고 강조했다.


