장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

기사입력 2025-10-15 19:24


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 "2년 동안 난임 부부였다"고 털어놨다.

15일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "장영란 충격받은 남산뷰 복층 신혼집 월세는?"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 장영란은 결혼 9개월 차 스타일리스트 신혼집을 방문, 집을 둘러본 뒤 식사를 하며 이야기를 나눴다.

그때 35세 스타일리스트의 고민은 아기라고. 그는 "할 일도 너무 많고 하니까 지금 시기에 아기를 가져도 되나. 또 경력 단절 될까봐 무섭다"며 솔직한 고민을 털어놨다.

장영란은 "쉽게 '낳아라, 말아라' 말을 못하겠다. 왜냐면 얘 인생이기 때문"이라면서 "나 같은 경우는 한 2년 동안 난임 부부로 있었다"고 털어놨다. 그는 "자궁외 임신하고 난 다음에 또 떼어내고 힘들게 첫째 딸 지우를 낳았다"면서 "솔직히 말씀 드려서 세 배로 힘들긴 했었다"며 쉽지 않았던 육아를 떠올렸다.


장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳…
이어 그는 "나중에 준비돼서 '우리 돈 다 벌었다. 오케이. 우리 갖자'고 하면 그때 또 안 생긴다"면서 "지금부터 좀 열어놔야 한다. 주시면 너무 감사하게 또 어떻게든 키우게 돼 있더라"고 했다. 그러면서 장영란은 "엄마가 되면 모성애가 더 폭발해서 진짜 원더우먼이 되더라"면서 "내가 아니면 얘네들 굶어 죽고 하니까 나가서 진짜 애들 위해서 뭐하고 더 강해지게 된다"며 출산 이후 더 강해진 생활력에 대해 이야기 했다.

장영란은 "난 애 낳고 안 낳고가 완전 달라진 것 같다. 애 낳으면 창피한 것 하나도 없다. 왜냐면 내가 열심히 해야 또 돈을 벌고 내가 열심히 하는 모습도 보여주고 싶고"라면서 "또 육아가 힘드니까 잠깐 엄마한테 애 맡겨놓고 나가서 일을 하는데 일의 소중함을 너무 느꼈다"고 밝혔다. 이어 "슬럼프를 아기 낳고서 이겨냈던 것 같다"면서 "일을 더 사랑하게 됐다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

