곽튜브 이어 '75만 유튜버' 채코제도 아빠 됐다…"세상이란 바다에 온 걸 환영해"[SCin스타]

기사입력 2025-10-15 20:00


곽튜브 이어 '75만 유튜버' 채코제도 아빠 됐다…"세상이란 바다에 온 …
사진 출처=채코제 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 여행 크리에이터 채코제(본명 박재일)가 아빠가 된 소감을 전했다.

채코제는 15일 자신의 개인 계정에 득남 소식을 전했다. 그는 "세상이란 바다에 온 걸 환영한다. 신나게 함께 노를 저어보자 아들. 내가 너의 튼튼한 배가 되어줄게"라고 글을 적었다.

이와 함께 아들의 사진도 공개해 이목을 끌었다. 채코제는 사랑스러운 눈빛으로 아들을 바라보며 훈훈함을 더했다.

해당 게시물을 본 네티즌들은 "너무 축하드립니다", "아빠가 되셨다니", "예쁜 아기에게 멋진 세상을 만들어주세요" 등 여러 축하 댓글을 남겼다.

한편 채코제는 구독자 75만 명을 보유 중인 여행 크리에이터다. 그는 올해 2월 11세 연하의 승무원과 결혼식을 올렸다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

2.

'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 본 건 누나"

3.

박은혜, 전남편 韓귀국 소식에 깊어지는 고민…딸 하승리와 갈등 폭발('마리와 별난 아빠들')

4.

"20년 활동 과부하" 개리, 3년째 방송 쉬는 이유=육아휴직 "내 인생 최고 선택"

5.

'51세' 정혜영, 크롭탑 올리고 드러낸 복근...♥션과 근육질 부부 인증

연예 많이본뉴스
1.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

2.

'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 본 건 누나"

3.

박은혜, 전남편 韓귀국 소식에 깊어지는 고민…딸 하승리와 갈등 폭발('마리와 별난 아빠들')

4.

"20년 활동 과부하" 개리, 3년째 방송 쉬는 이유=육아휴직 "내 인생 최고 선택"

5.

'51세' 정혜영, 크롭탑 올리고 드러낸 복근...♥션과 근육질 부부 인증

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 또또 우승합니다" MLS 공식 인정, SON+부앙가→가장 위협적인 원투펀치…디시전 데이→메시와 정규리그 '간판' 우뚝

2.

감독은 "훈련량은 중요하지 않다" 했는데, 오후까지 계속된 강훈련…사직에 울려퍼진 함성, 롯데가 달라졌다 [부산스케치]

3.

'모두가 사랑했다' 비운의 흥부자, 전격 KBO 복귀 선언...진실은?

4.

LPGA 데뷔 시즌, 22개 대회, 톱10 한 번도 못한 충격...윤이나 "그래도 실력이 조금씩 나아지고 있다"

5.

롤드컵, SOOP에선 스트리머와 함께 즐길 수 있도록 참여형 이벤트 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.