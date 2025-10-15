이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무너졌다"

최종수정 2025-10-15 21:28

이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경규가 '약물 운전' 당시 아찔했던 상황에 대해 고백했다.

15일 방송된 tvN STORY 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게'에서는 새롭게 리뉴얼한 첫 방송 기념으로 김숙이 스페셜 MC로 출격했다.

이경규는 "내 얘기 할 게 얼마나 많냐. '약물 운전' 있지 않냐"라면서도 선뜻 얘기를 꺼내지 못했다.

얼마 전 힘든 일을 겪었던 이경규는 "내가 살아오면서 '죽음을 생각할 수 있구나' 싶었다. 굉장히 심각했었다. 지금은 시간이 지나서 괜찮아졌는데 트라우마가 굉장히 오래 가더라"라 회상했다.

앞서 이경규는 서울 강남구 논현동에서 처방받은 약물을 복용한 후 차를 운전해 약물 운전 혐의로 입건됐다.


이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무…
당시 이경규는 주차 관리 요원의 실수로 자신의 차종과 같은 다른 사람의 차량을 운전했고 차주는 절도 의심 신고를 했다. 출동한 경찰은 이경규에게 약물 간이 시약 검사를 진행했고 양성 반응이 나왔다. 이경규는 경찰조사를 마친 후 "공황장애 약을 먹고 몸이 아플 때는 운전을 하면 안 된다는 것을 인지하지 못했다. 앞으로는 먹는 약 중에서 그런 계통의 약이 있다면 운전을 자제하는 것이 좋지 않을까 말씀을 드린다"라고 밝혔다.

이어 "누구와도 소통을 하지 않았다. 내가 이런 농담을 많이 했다. '야 파출소 피하면 경찰서 나온다' 했는데 근데 내가 파출소도 가고 경찰서도 갔다. 내가 포토라인에도 선 사람이다"라며 외쳐 후배들을 당황케 했다.


이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무…
이영자는 "나도 포토라인에는 서 봤다"라며 분위기를 깼고 김숙은 "언니가 먼저 섰다. 앞서 갔다"라며 너스레를 떨었다.


이경규는 "갑자기 들이닥친 불행은 어떻게 할 방법이 없다. 감당할 길이 없더라"며 솔직한 진심을 고백했다.

그는 "예전에 한 후배랑 촬영을 하는데 나한테 그런 말을 했다. '선배님도 악플 보면 괴로워하세요?' 하는 거다. 내가 그래서 '대부분의 사람들은 생각보다 타인에게 관심이 없어. 너무 마음에 두지 말아라'라 했다. 되게 위안을 받더라. 근데 내가 악플을 당하니까 그게 아니더라. 모든 세상 사람들이 나만 쳐다보는 거 같았다"라 해 공감을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

2.

박은혜, 전남편 韓귀국 소식에 깊어지는 고민…딸 하승리와 갈등 폭발('마리와 별난 아빠들')

3.

'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 본 건 누나"

4.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

5.

장성규, '65억' 청담동 건물주 재력 "위치 좋아...대출 내는 것도 즐거워" ('형수는 케이윌')

연예 많이본뉴스
1.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

2.

박은혜, 전남편 韓귀국 소식에 깊어지는 고민…딸 하승리와 갈등 폭발('마리와 별난 아빠들')

3.

'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 본 건 누나"

4.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

5.

장성규, '65억' 청담동 건물주 재력 "위치 좋아...대출 내는 것도 즐거워" ('형수는 케이윌')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 또또 우승합니다" MLS 공식 인정, SON+부앙가→가장 위협적인 원투펀치…디시전 데이→메시와 정규리그 '간판' 우뚝

2.

감독은 "훈련량은 중요하지 않다" 했는데, 오후까지 계속된 강훈련…사직에 울려퍼진 함성, 롯데가 달라졌다 [부산스케치]

3.

'모두가 사랑했다' 비운의 흥부자, 전격 KBO 복귀 선언...진실은?

4.

LPGA 데뷔 시즌, 22개 대회, 톱10 한 번도 못한 충격...윤이나 "그래도 실력이 조금씩 나아지고 있다"

5.

롤드컵, SOOP에선 스트리머와 함께 즐길 수 있도록 참여형 이벤트 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.