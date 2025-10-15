[롤드컵] 1승씩 거둔 LCK 젠지-T1-KT, 스위스 스테이지 2라운드에서 내전 피했다

기사입력 2025-10-15 22:32


[롤드컵] 1승씩 거둔 LCK 젠지-T1-KT, 스위스 스테이지 2라운드…



LCK(한국) 4개팀 가운데 한화생명e스포츠를 제외한 3개팀이 모두 승리를 거두며 가볍게 2라운드에 올랐다.

15일 중국 베이징 스마트 e스포츠 센터에서 열린 '2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 스위스 스테이지(16강전) 1라운드에서 젠지와 KT롤스터, T1이 각각 PSG와 모비스타 코이, 플라이퀘스트를 꺾으며 1승씩을 기록, 2라운드에 1승조로 올랐다.

반면 한화생명은 LPL(중국)의 강호인 AL(애니원즈 레전드)에 발목을 잡히며 2라운드에서 1패조에 속하게 됐다. 지난 2023년부터 도입된 스위스 스테이지는 똑같은 전적의 팀끼리 계속 맞붙어 3승을 올리면 녹아웃 스테이지(8강)에 진출하고, 3패를 기록하면 탈락하는 방식으로 진행된다.

이에 따라 1라운드를 마친 후 진행된 2라운드 조 추첨에서 LCK 3개팀은 내전은 피했지만 상대에 따라 살짝 희비가 엇갈렸다. 2라운드에서 젠지는 한화생명을 꺾은 AL을 맞아 2승째에 도전하고, KT는 TSW, T1은 CFO를 각각 만난다. 특히 CFO의 경우 LEC(유럽) 전통의 강호인 프나틱을 압도하는 모습을 보였기에 T1으로선 분명 경계 대상이라 할 수 있다.

1패조로 2라운드에 나선 한화생명은 PSG를 만나게 됐다. 한편 LPL의 1번 시드이자 우승 후보로 꼽혔던 빌리빌리 게이밍은 1라운드에서 약체라 할 수 있는 LTA(미주)의 100씨브즈에 의외의 패배를 당하며 1패조로 떨어져 프나틱을 상대하게 됐다. 100씨브즈는 LPL의 또 다른 강호인 TES와 2라운드 1승조에서 만나게 됐다.

16개팀이 나서는 2라운드 8번의 경기는 1라운드와 마찬가지로 16일 오후 2시부터 차례로 펼쳐진다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

